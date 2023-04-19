Легендарний фестиваль "Файне Місто" відбудеться! Стало відомо - де і коли

28.07.2023-30.07.2023

Легендарний український фестиваль "Файне Місто", який зазвичай проходив у Тернополі, цього року проведуть у Львові.

Він буде благодійним і проходитиме 28-30 липня на території !FESTrepublic під гаслом "Історії, які варто почути".

Головна ціль цьогорічного фестивалю, кажуть організатори, зібрати додаткові кошти для забезпечення логістичних та гуманітарних потреб бригади НГУ "Азов", з якою команда "Файного Міста" співпрацює від початку повномасштабного вторгнення.

"Двадцять довгих місяців ми з вами не бачились, за цей час кожен із нас пережив стільки, що декому вистачило б і на декілька життів. Ми множили досвіди, закарбовували моменти на поличці власних життєвих спогадів, багато рефлексували та вчилися новому життю. Прийшов час нам всім про це поговорити!" - звернулися організатори до "файних людей" (саме так традиційно називають себе відвідувачі фестивалю).

Локація була вибрана не випадково, адже там можна провести фестиваль з дотриманням усіх актуальних правил безпеки відповідно до сьогоднішніх реалій.