ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Легендарный фестиваль "Файне Місто" состоится! Стало известно - где и когда

Новина українською → Среда 19 апреля 2023 17:48
Легендарный фестиваль "Файне Місто" состоится! Стало известно - где и когда Фестиваль "Файне Місто" состоится в 2023 году (фото: Дмитрий Шеремета)

28.07.2023-30.07.2023

Легендарный украинский фестиваль "Файне Місто", который проходил в Тернополе, в этом году проведут во Львове.

Он будет благотворительным и состоится 28-30 июля на территории !FESTrepublic под лозунгом "Истории, которые следует услышать".

Главная цель фестиваля, говорят организаторы, собрать дополнительные средства для обеспечения логистических и гуманитарных потребностей бригады НГУ "Азов", с которой команда "Файного Міста" сотрудничает с начала полномасштабного вторжения.

"Двадцать долгих месяцев мы с вами не виделись, за это время каждый из нас пережил столько, что кому-то хватило бы и на несколько жизней. Мы умножали опыты, запечатлевали моменты на полке собственных жизненных воспоминаний, много рефлексировали и учились новой жизни. Пришло время нам всем об этом поговорить!" - обратились организаторы к "файним людям" (именно так традиционно называют себя посетители фестиваля).

Локация была выбрана не случайно, ведь там можно провести фестиваль с соблюдением всех актуальных правил безопасности в соответствии с сегодняшними реалиями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Фестивали
STYLER
Кому в Украине спишут долги за коммунальные услуги: определена группа граждан
Кому в Украине спишут долги за коммунальные услуги: определена группа граждан