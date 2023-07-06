"Країна Мрій" повертається! Де й коли відбудеться культовий етнозахід

07.07.2023-09.07.2023
"Країна Мрій" повертається - із 7 до 9 липня міжнародний етнозахід пройде в київському артпросторі UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ (квитки).
На купальські свята там зберуться українські й закордонні митці, аби занурити киян і гостей столиці у світ етно й показати перлини української культурної спадщини.
Цьогорічна "Країна Мрій" - це захоплива подорож у світ нашого національного єства, української сучасної і старовинної музики, прадавніх ремесел та звичаїв.
За магію фолку й музичні дійства відповідатимуть:
Крім музики, гостей "Країни Мрій" чекатимуть зустрічі з етномайстрами, що переносять традицію українського рукоділля з минулого до сьогодення і розшифровують український етнокод.
Також під час заходу можна буде навчитися стародавнім українським танцям у майстрів шкіл національної хореографії. Крім того - послухати корисні лекції і прогулятися традиційним ярмарком - Алеєю Майстрів, де на гостей очікують майстри з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо.
Для маленьких поціновувачів облаштують дитячий майданчик із майстер-класами для дітей та всієї родини.
Команда артпростору попіклувалася про безпеку гостей. На території розташовані 2 бомбосховища. Також поруч є станція метро "Виставковий центр".
Цьогорічну "Країну Мрій" організували з благодійною метою. Партнер івенту - організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі.
У Києві пройде "Країна Мрій" (фото: UYAVA)