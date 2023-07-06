"Країна Мрій" возвращается! Где и когда состоится культовое этномероприятие

"Країна Мрій" возвращается - с 7 по 9 июля международное этномероприятие пройдет в киевском артпространстве UYAVA в Саду Бажань на ВДНХ (билеты).

На купальские праздники там соберутся украинские и зарубежные артисты, чтобы погрузить киевлян и гостей столицы в мир этно и показать жемчужины украинского культурного наследия.

Нынешняя "Країна Мрій" - это увлекательное путешествие в мир нашего национального естества, украинской современной и старинной музыки, древних ремесел и обычаев.

За магию фолька и музыкальные действа будут отвечать:

7 июля - самобытная украинская этнопоп-группа PATSYKI Z FRANEKA и японская дуэт Heavenphetamine

8 июля - хедлайнер "Країни Мрій", чувственная и утонченная исполнительница и автор песен Христина Соловий, а также мастера фолк-альтернативного металла CH.SH BAND (Чумацький шлях)

9 июля - основатель и идейный вдохновитель "Країни Мрій" Олег Скрипка и единственный в Украине профессиональный оркестр народных инструментов НАОНІ, а также еще один проект музыканта - легендарная группа ВВ.

Помимо музыки гостей "Країни Мрій" будут ждать встречи с этномастерами, которые переносят традицию украинского рукоделия из прошлого до настоящего времени и расшифровывают украинский этнокод.

Также во время мероприятия можно будет научиться древним украинским танцам у мастеров школ национальной хореографии. Кроме того - послушать полезные лекции и прогуляться по традиционной ярмарке - Алеєю Майстрів, где гостей ожидают мастера по керамике, ткачеству, плетению, вышивке, росписи писанок, работе с металлом, кожей и т. д.

Для маленьких ценителей обустроят детскую площадку с мастер-классами для детей и всей семьи.

Команда артпространства позаботилась о безопасности гостей. На территории расположены 2 бомбоубежища. Также рядом есть станция метро "Выставочный центр".

Нынешнюю "Країну Мрій" организовали с благотворительной целью. Партнер ивента - организация SUPPORT AZOV. Она помогает 3ОШБ выполнять боевые задания и гнать врага подальше от украинской земли.

В Киеве пройдет "Країна Мрій" (фото: UYAVA)