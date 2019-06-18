UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

КиевПрайд: в столице Украины пройдет Марш Равенства

 

23.06.2019

С 16 по 23 июня 2019 года в Киеве пройдет самое масштабное ЛГБТ+ событие в Украине. Кроме непосредственно Марша Равенства 2019, который организаторы КиевПрайда проведут в воскресенье, всех желающих приобщиться ждут дискуссии, кинопоказы, вечеринки, воркшопы и многое другое.

Марш Равенства 2019 пройдет в Киеве (фото: kyivpride.org)

В этом году основной темой КиевПрайда является "Свобода. Единство. Борьба", главным лозунгом "Наша традиция - это свобода!".

"Ведь свобода - это возможность говорить, действовать и думать без репрессивных ограничений, запретов и насилия. Наша свобода - это неоспоримая ценность быть собой, выбирать то, чего мы хотим и не бояться жить полной жизнью. Свободы не бывает без ежедневной борьбы, ведь свобода - это действие. Свобода - не данность, а процесс, в котором мы вместе должны отстаивать права человека, поэтому свобода невозможна без единства", - говорят организаторы КиевПрайда.

Программа мероприятий в рамках КиевПрайда (kyivpride.org)

Больше информации о КиевПрайде и Марше Равенства в столице можно узнать по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛГБТ