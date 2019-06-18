КиївПрайд: у столиці України пройде Марш Рівності

З 16 по 23 червня 2019 року у Києві пройде наймасштабніша ЛГБТ+ подія в Україні. Окрім безпосередньо Маршу Рівності 2019, який організатори КиєвПрайду проведуть у неділю, на усіх бажаючих долучитися чекають дискусії, кінопокази, вечірки, воркшопи та багато чого іншого.

Марш Рівності 2019 пройде у Києві (фото: kyivpride.org)

Цього року основною темою КиївПрайду є "Свобода. Єдність. Боротьба", головним гаслом "Наша традиція - це свобода!".

"Адже свобода - це можливість говорити, діяти та думати без репресивних обмежень, заборон та насильства. Наша свобода - це незаперечна цінність бути собою, обирати те, чого ми хочемо та не боятися жити повним життям. Свободи не буває без щоденної боротьби, адже свобода - це дія. Свобода - не даність, а процес, в якому ми разом маємо відстоювати права людини, тому свобода неможлива без єдності", - кажуть організатори КиївПрайду.

Програма заходів у рамках КиївПрайду (kyivpride.org)

Більше інформації про КиївПрайд і Марш Рівності у столиці можна дізнатися за посиланням.