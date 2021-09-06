В Киеве состоится SENKA FEST: почему туда надо пойти

11.09.2021

В Киеве состоится второй фестиваль SENKA. 11 сентября в 11:00 сквер на Бульварно-Кудрявской вновь откроется для творчества, общения и удивительных находок.

SENKA FEST уже во второй раз станет уникальным пространством, где можно приобрести работы современных украинских художников, модную одежду и украшения от киевских дизайнеров и ювелиров, купить виниловые пластинки, посетить художественные мастер-классы и послушать тематические лекции.

Название фестиваль получил от знаменитого Сенного рынка, который когда-то находился на Бульварно-Кудрявской улице. Незабываемый колорит базара вдохновил организаторов на создание винтажного фестиваля.

В этом году основатели арт-мероприятия поддержат проактивные движения и киевские сообщества, стоящие на страже исторического наследия Киеву.

"Мы хотим напомнить про Киев нашего детства и юности, о потерянных и еще живых киевских достопримечательностях, про киевские сообщества, связь поколений и наше совместное будущее, а также обустроить площадку для творчества, общения и удивительных находок!" - говорят организаторы фестиваля.

В программе SENKA FEST:

pop-up вставка с участием киевских художников

арт-маркет

винтажный маркет

музыка

мастер-классы и лекции

еда от популярных заведений

фотозона

активности от движений сохранения города

Вход на фестиваль свободный. Больше подробностей - по ссылке.

Напомним, что первый фестиваль SENKA прошел 7 сентября 2019 года, с целью напомнить про разрушенное здание Сенного рынка и привлечь внимание к сохранению культурного наследия Киева.