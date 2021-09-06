У Києві відбудеться SENKA FEST: чому туди треба піти
11.09.2021
У Києві відбудеться другий фестиваль SENKA. 11 вересня об 11:00 сквер на Бульварно-Кудрявській знов відчиниться для творчості, спілкування та дивовижних знахідок.
SENKA FEST вже у друге стане унікальним простором, де можна придбати роботи сучасних українських митців, модний одяг та прикраси від київських дизайнерів і ювелірів, купити вінілові платівки, відвідати мистецьки майстер-класи та послухати тематичні лекції.
Назву фестиваль отримав від славетного Сінного ринку, який колись знаходився на Бульварно-Кудрявській вулиці. Незабутній колорит базару надихнув організаторів на створення вінтажного фестивалю.
Цьогоріч засновники арт-заходу підтримають проактивні рухи та київські спільноти, що стоять на варті історичної спадщини Києву.
"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства і юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки, київські спільноти, зв'язок поколінь і наше спільне майбутнє, а також влаштувати майданчик для творчості, спілкування й дивовижних знахідок!" - кажуть організатори фестивалю.
В програмі SENKA FEST:
- pop-up вbставка за участі київських митців
- арт-маркет
- вінтажний маркет
- музика
- майстер-класи та лекції
- їжа від популярних закладів
- фотозона
- активності від рухів збереження міста
Вхід на фестиваль вільний. Більше подробиць - за посиланням.
Нагадаємо, що перший фестиваль SENKA пройшов 7 вересня 2019 року, з метою нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку та привернути увагу до збереження культурної спадщини Києва.