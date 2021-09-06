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У Києві відбудеться SENKA FEST: чому туди треба піти

Новость на русском → Понеділок 06 вересня 2021 17:51
У Києві відбудеться SENKA FEST: чому туди треба піти У Києві відбудеться SENKA FEST (фото: facebook.com/senka.kyiv)

11.09.2021

У Києві відбудеться другий фестиваль SENKA. 11 вересня об 11:00 сквер на Бульварно-Кудрявській знов відчиниться для творчості, спілкування та дивовижних знахідок.

SENKA FEST вже у друге стане унікальним простором, де можна придбати роботи сучасних українських митців, модний одяг та прикраси від київських дизайнерів і ювелірів, купити вінілові платівки, відвідати мистецьки майстер-класи та послухати тематичні лекції.

Назву фестиваль отримав від славетного Сінного ринку, який колись знаходився на Бульварно-Кудрявській вулиці. Незабутній колорит базару надихнув організаторів на створення вінтажного фестивалю.

Цьогоріч засновники арт-заходу підтримають проактивні рухи та київські спільноти, що стоять на варті історичної спадщини Києву.

"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства і юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки, київські спільноти, зв'язок поколінь і наше спільне майбутнє, а також влаштувати майданчик для творчості, спілкування й дивовижних знахідок!" - кажуть організатори фестивалю.

В програмі SENKA FEST:

  • pop-up вbставка за участі київських митців
  • арт-маркет
  • вінтажний маркет
  • музика
  • майстер-класи та лекції
  • їжа від популярних закладів
  • фотозона
  • активності від рухів збереження міста

Вхід на фестиваль вільний. Більше подробиць - за посиланням.

У Києві відбудеться SENKA FEST: чому туди треба піти

Нагадаємо, що перший фестиваль SENKA пройшов 7 вересня 2019 року, з метою нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку та привернути увагу до збереження культурної спадщини Києва.

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