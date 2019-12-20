В Киеве состоится гик-конвенция Comic Con Ukraine 2020

Comic Con Ukraine 2020 пройдет в Киеве (иллюстративное фото)

05.09.2020-06.09.2020

Крупный международный фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2020 состоится в Киеве 5-6 сентября.

Уже традиционно главной локацией станет территория Арт-завода Платформа, а это более 35 000 квадратных метров! Именно сюда приеду звезды Голливуда, а также появятся самые большие комикс- и маркет-зоны, аллея художников, грандиозная сцена косплееров, зоны компьютерных и настольных игр, музыкальная сцена и многое другого на любой вкус.

В продажу уже поступили разные виды билетов: обычные однодневные по 400 грн, двухдневные – 600 грн; премиум-билеты, которые дают возможность посещения фестиваля в оба дня, проход через отдельный вход на локацию и специальный набор сувенирной продукции (экосумка, чашка, металлический пин, стикеры и кепка) – 2000 грн. Приобрести пропуска на грандиозное действо можно по ссылке.

В этом году Comic Con Ukraine 2020 планирует прыгнуть выше своей головы. Напомним, что в прошлые годы среди звездных гостей конвенции были путешественник во времени Кристофер Ллойд, легендарный гном Гимли – Джон Рис Девис, андроид Коннор – Брайан Декарт, отец 3Д шутеров и автор игры DOOM – Джон Ромеро, а также воинственный Мачете – Денни Трехо.

Comic Con Ukraine 2019