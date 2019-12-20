У Києві відбудеться гік-конвенція Comic Con Ukraine 2020

Comic Con Ukraine 2020 пройде у Києві (ілюстративне фото)

05.09.2020-06.09.2020

Великий міжнародний фестиваль сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2020 відбудеться у Києві 5-6 вересня.

Уже традиційно головною локацією стане територія Арт-заводу Платформа, а це понад 35 000 квадратних метрів! Саме сюди завітають зірки Голлівуду та водночас виникнуть найбільші в Україні комікс- та маркет-зони, алея художників, грандіозна сцена косплеєрів, зони як для комп’ютерних так і настільних ігор, музична сцена та ще безліч всього, що може зацікавити будь-кого.

У продаж вже поступили різні види квитків: звичайні одноденні за 400 грн, дводенні – 600 грн; преміум-квитки, з якими ви зможете відвідати фестиваль в обидва дні, матимете окремий вхід на локацію та отримаєте спеціальний набір сувенірної продукції (екосумка, чашка, металевий пін, наліпки та кепка) – 2000 грн. Придбати перепустки на грандіозне дійство можна за посиланням.

Цього року Comic Con Ukraine планує перевершити самого себе. Нагадаємо, що у минулі роки серед зіркових гостей конвенції були мандрівник у часі Крістофер Ллойд, легендарний гном Ґімлі – Джон Ріс Девіс, андроїд Коннор – Брайан Декарт, батько 3Д шутерів та автор гри DOOM – Джон Ромеро, а також войовничий Мачете Дєнні Трехо.

Comic Con Ukraine 2019