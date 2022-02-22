В Киеве песнями, танцами, спектаклями и фаер-шоу встретят весну: где и когда
05.03.2022-06.03.2022
Двухдневное празднование Масленицы традиционно завершит серию веселых мероприятий "Зимової країни на ВДНГ". В этом году с зимой в Экспоцентре будут прощаться 5 и 6 марта (детали).
Встречать весенний сезон планируют, как всегда, масштабно: с народными забавами, концертами от украинских звезд и невероятным разнообразием блинов. Кульминацией станет огненное шоу со сжиганием 3-метровой куклы из камыша.
Атмосфера и развлечения
Праздничное настроение можно будет ощутить уже на центральной аллее. В честь весны территорию комплекса украсят разноцветными лентами и флажками.
Почитать солнце и весну, согласно украинским традициям, собираются ярко: гостей ВДНГ будут встречать нарядные ходулисты. А пройдя мимо них, можно попасть и к центральной площади, где будут проходить спектакли с праздничными песнями и танцами. Также здесь разместят 5-метровую куклу-мотанку - символ благополучия, надежды и семейных связей. Традиционно такие куклы делятся на три вида: игрушки, обереги и обрядовые. Последние с давних времен использовались во время празднований и называли соответственно: Масленица, Веснянка, Свадебная, Купавка, Пасхальная и т. д.
Скоро состоится "Запальна Масляна на ВДНГ" (фото: vdng.ua)
Согласно приметам, если скучно провести масленичную неделю - в следующем году не будет удачи. А вот вдоволь повеселившись в праздничные дни, дальше, наоборот, удастся хорошенько поработать. Именно поэтому среди забав Масленицы так много подвижных игр. В частности, на ВДНГ можно будет принять участие в традиционных боях с мешками или испытать себя в перетягивании каната. Конечно, не без приятных призов для победителей.
Отдохнуть приглашают на главной аллее, здесь устроят импровизированный сеновал: установят небольшие стога, зверей и символов солнца из сена, которые точно станут самым колоритным украшением для ярких фото в Instagram.
Музыкальная программа, конкурсы и огненное шоу
В течение двух дней на сцене "Запальної Масляної" будут петь популярные украинские артисты:
- Олег Кензов
- Оля Цибульская
- Виктор Павлик
- GROSU
- Анна Тринчер
- СолоХа
- Анна Добрыднева
- El Кравчук
- GENA VITER
- Jerry Heil
- Наталья Валевская
- VIKTORIA
- Артур Боссо
- Kamaliya
- Татьяна Пискарева
- Тоня Матвиенко
- Цвіт Кульбаби
- Лесик и Карпо.
Выступления будут начинаться днем и продлятся до 21:00. Более подробное расписание впоследствии опубликуют на сайте ВДНХ.
Конкурсы и тематические викторины с призами будут проводить на главной сцене с 13:00 до 16:00.
Финал празднования "Масленицы на ВДНГ" традиционно будет горячим: свое шоу покажет огненный театр, яркой точкой которого станет сжигание 3-метровой куклы из камыша, что символизирует прощание с холодным сезоном.
Скоро состоится "Запальна Масляна на ВДНГ" (фото: vdng.ua)
Праздничные угощения
Конечно, Масленица без блинов невозможна! Ведь это - аппетитный символ солнца: круглый, горячий и очень вкусный. По легендам, с масленичными блинами передаются солнечное могущество и тепло, поэтому их на фуд-корте заготовят немало: сладких - с творогом, нутеллой, яблоками и бананами, соленых - с икрой и ветчиной, ярких - со шпинатом.
Также гостей Масленицы будут угощать горячим бограчем, пловом, блюдами на гриле и прочей вкуснотищей. Ну а среди напитков - глинтвейны, грог, наливки, ароматные чаи и какао.
Некоторые масленичные вкусности можно будет захватить и домой - на праздничной ярмарке, как всегда, продаются домашний мед, сыры и сладости.
По окончании Масленицы праздничные локации "Зимової країни" будут работать еще 2 дня (до 8 марта). Однако это уже настоящие весенние выходные, ведь весна всегда приходит сразу после Масленицы.