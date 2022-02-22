У Києві співами, танцями, виставами та фаєр-шоу зустрінуть весну: де і коли
05.03.2022-06.03.2022
Дводенне святкування Масляної традиційно завершить серію веселих заходів "Зимової країни на ВДНГ". Цього року із зимою в Експоцентрі прощатимуться 5 та 6 березня (деталі).
Зустрічати весняний сезон будуть, як завжди, масштабно: з народними забавами, концертами від українських зірок і неймовірним різноманіттям млинців. Кульмінацією стане вогняне шоу зі спалюванням 3-метрової ляльки з очерету.
Атмосфера й розваги
Святковий настрій можна буде відчути вже на центральній алеї. На честь весни територію комплексу прикрасять різноколірними стрічками і прапорцями.
Шанувати сонце та весну, відповідно до українських традицій, будуть яскраво: гостей ВДНГ зустрічатимуть святково вбрані ходулісти. А пройшовши повз них, зможете потрапити й до центральної площі - тут проходитимуть вистави зі святковими піснями й танцями. Поруч розміститься 5-метрова лялька-мотанка - символ добробуту, надії та сімейних зв’язків. Традиційно такі ляльки поділяються на три різновиди: іграшки, обереги й обрядові. Останні зі стародавніх часів використовувалися під час святкувань і звалися відповідно: Масляна, Веснянка, Весільна, Купавка, Великодня тощо.
Скоро відбудеться "Запальна Масляна на ВДНГ" (фото: vdng.ua)
За прикметами, якщо нудно провести масляний тиждень - весь наступний рік не буде удачі. А от після гарних веселощів у святкові дні, навпаки, далі можна буде гарненько попрацювати. Саме тому серед забав Масляної так багато рухливих ігор. Зокрема, на ВДНГ можна буде взяти участь у традиційних боях із мішками або випробувати себе в перетягуванні канату. Звісно, не без приємних призів для переможців.
Перепочити запрошують на головній алеї, тут влаштують імпровізований сінник: встановлять невеличкі стоги, звірів та символів сонця із сіна, які точно стануть найколоритнішою прикрасою для яскравих фото в Instagram.
Музична програма, конкурси та вогняне шоу
Протягом двох днів на сцені "Запальної Масляної" співатимуть популярні українські артисти:
- Олег Кензов
- Оля Цибульська
- Віктор Павлік
- GROSU
- Анна Трінчер
- СолоХа
- Анна Добриднєва
- El Кравчук
- GENA VITER
- Jerry Heil
- Наталія Валевська
- VIKTORIA
- Артур Боссо
- Kamaliya
- Тетяна Піскарьова
- Тоня Матвієнко
- Цвіт Кульбаби
- Лесик і Карпо.
Виступи розпочинатимуться вдень і триватимуть до 21:00. Більш детальний розклад згодом опублікують на сайті ВДНГ.
Конкурси й тематичні вікторини з призами проводитимуть на головній сцені з 13:00 до 16:00.
Фінал святкування "Масляної на ВДНГ" традиційно буде гарячим: своє шоу покаже вогняний театр, яскравою крапкою якого стане спалювання 3-метрової ляльки з очерету, що символізує прощання з холодним сезоном.
Скоро відбудеться "Запальна Масляна на ВДНГ" (фото: vdng.ua)
Святкові частування
Звісно, Масляна без млинців неможлива! Адже це - апетитний символ сонця: круглий, гарячий і дуже смачний. За легендами, з масляними млинцями передаються сонячна могутність і тепло, тому їх на фуд-корті заготують чимало: солодких - із сиром, нутелою, яблуками та бананами, солоних - з ікрою і шинкою, яскравих - зі шпинатом.
Також гостей Масляної будуть пригощати гарячим бограчем, пловом, стравами на грилі та іншою смакотою. Ну а серед напоїв - глінтвейни, грог, наливки, запашні чаї та какао.
Деякі масляні смаколики можна буде захопити й додому - на святковому ярмарку, як завжди, продаються домашній мед, сири та солодощі.
По закінченні Масляної святкові локації "Зимової країни" працюватимуть іще 2 дні (до 8 березня). Проте це вже справжні весняні вихідні, адже весна завжди приходить одразу після Масляної.