Кава Квест Фест - самый большой кофейный фестиваль Киева

31.08.2019-01.09.2019
Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно выпивается более 500 млрд.чашек, более половины – за завтраком. Узнать все о кофе и культуре его потребления жители и гости Киева смогут во время фестиваля Кава Квест Фест, который состоится на ВДНГ уже 31 августа и 1 сентября.
В программе: городские кофейни, бариста-баттлы, мастер-классы и познавательные разговоры в лектории, экспресс-свидания и увлекательный кофейный квест.
Кава Квест Фест пройдет в Киеве 31 августа и 1 сентября (иллюстративное фото)
Чем заняться на Кава Квест Фест в первую очередь? Здесь каждый желающий сможет:
Билеты на Кава Квест Фест можно купить по ссылке.