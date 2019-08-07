UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кава Квест Фест - самый большой кофейный фестиваль Киева

 

31.08.2019-01.09.2019

Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно выпивается более 500 млрд.чашек, более половины – за завтраком. Узнать все о кофе и культуре его потребления жители и гости Киева смогут во время фестиваля Кава Квест Фест, который состоится на ВДНГ уже 31 августа и 1 сентября.

Самые читаемые новости

В программе: городские кофейни, бариста-баттлы, мастер-классы и познавательные разговоры в лектории, экспресс-свидания и увлекательный кофейный квест.

Кава Квест Фест пройдет в Киеве 31 августа и 1 сентября (иллюстративное фото)

Чем заняться на Кава Квест Фест в первую очередь? Здесь каждый желающий сможет:

  • Попробовать кофе в одной из городских кофеен
  • Попробовать себя в одном из мастер-классов
  • Посетить арт-выставки и перформансы
  • Погадать на кофейной гуще
  • Узнать что-то новое о кофе
  • Купить кофейный подарок
  • Сделать яркое фото
  • Пройти кофейный квест
  • Найти любовь
  • Принять участие в конкурсах

Билеты на Кава Квест Фест можно купить по ссылке

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кофе