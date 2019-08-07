Кава Квест Фест - самый большой кофейный фестиваль Киева

Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно выпивается более 500 млрд.чашек, более половины – за завтраком. Узнать все о кофе и культуре его потребления жители и гости Киева смогут во время фестиваля Кава Квест Фест, который состоится на ВДНГ уже 31 августа и 1 сентября.

В программе: городские кофейни, бариста-баттлы, мастер-классы и познавательные разговоры в лектории, экспресс-свидания и увлекательный кофейный квест.

Кава Квест Фест пройдет в Киеве 31 августа и 1 сентября (иллюстративное фото)

Чем заняться на Кава Квест Фест в первую очередь? Здесь каждый желающий сможет:

Попробовать кофе в одной из городских кофеен

Попробовать себя в одном из мастер-классов

Посетить арт-выставки и перформансы

Погадать на кофейной гуще

Узнать что-то новое о кофе

Купить кофейный подарок

Сделать яркое фото

Пройти кофейный квест

Найти любовь

Принять участие в конкурсах

Билеты на Кава Квест Фест можно купить по ссылке.