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Кава Квест Фест - найбільший кавовий фестиваль Києва

 

31.08.2019-01.09.2019

Кава – найпопулярніший напій у світі. Щорічно випивається понад 500 млрд чашок, більша частина – за сніданком. Дізнатися все про каву та культурі її споживання мешканці та гості Києва зможуть під час фестивалю Кава Квест Фест, який відбудеться на ВДНГ вже 31 серпня та 1 вересня.

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У програмі: міські кав'ярні, бариста-баттли, майстер-класи та пізнавальні розмови в лекторії, експрес-побачення і захоплюючий кавовий квест.

Кава Квест Фест пройде в Києві 31 серпня і 1 вересня (ілюстративне фото)

Чим зайнятися на Кава Квест Фест в першу чергу? Тут кожен бажаючий зможе:

  • Спробувати каву в одній з міських кав'ярень
  • Спробувати себе в одному з майстер-класів
  • Відвідати арт-виставки та перформанси
  • Поворожити на кавовій гущі
  • Дізнатися щось нове про каву
  • Купити кавовий подарунок
  • Зробити яскраве фото
  • Пройти кавовий квест
  • Знайти любов
  • Взяти участь в конкурсах

Квитки на Кава Квест Фест можна купити за посиланням.

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