Кава Квест Фест - найбільший кавовий фестиваль Києва

31.08.2019-01.09.2019
Кава – найпопулярніший напій у світі. Щорічно випивається понад 500 млрд чашок, більша частина – за сніданком. Дізнатися все про каву та культурі її споживання мешканці та гості Києва зможуть під час фестивалю Кава Квест Фест, який відбудеться на ВДНГ вже 31 серпня та 1 вересня.
У програмі: міські кав'ярні, бариста-баттли, майстер-класи та пізнавальні розмови в лекторії, експрес-побачення і захоплюючий кавовий квест.
Кава Квест Фест пройде в Києві 31 серпня і 1 вересня (ілюстративне фото)
Чим зайнятися на Кава Квест Фест в першу чергу? Тут кожен бажаючий зможе:
Квитки на Кава Квест Фест можна купити за посиланням.