Кава Квест Фест - найбільший кавовий фестиваль Києва

Кава – найпопулярніший напій у світі. Щорічно випивається понад 500 млрд чашок, більша частина – за сніданком. Дізнатися все про каву та культурі її споживання мешканці та гості Києва зможуть під час фестивалю Кава Квест Фест, який відбудеться на ВДНГ вже 31 серпня та 1 вересня.

У програмі: міські кав'ярні, бариста-баттли, майстер-класи та пізнавальні розмови в лекторії, експрес-побачення і захоплюючий кавовий квест.

Кава Квест Фест пройде в Києві 31 серпня і 1 вересня (ілюстративне фото)

Чим зайнятися на Кава Квест Фест в першу чергу? Тут кожен бажаючий зможе:

Спробувати каву в одній з міських кав'ярень

Спробувати себе в одному з майстер-класів

Відвідати арт-виставки та перформанси

Поворожити на кавовій гущі

Дізнатися щось нове про каву

Купити кавовий подарунок

Зробити яскраве фото

Пройти кавовий квест

Знайти любов

Взяти участь в конкурсах

Квитки на Кава Квест Фест можна купити за посиланням.