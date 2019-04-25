UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иван Дорн и AJR впервые выступят на сцене UPark Festival

 

17.07.2019-18.07.2019

Лайн-ап UPark Festival вновь расширяется. 17 июля вместе с Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man и  Pale Waves на сцену фестиваля выйдут инди-рокеры родом из Нью-Йорка AJR (купить билеты).

Их музыка сродни Weezer или Beach Boys - легкий саундтрек летнего городского дня, в котором можно расслышать отголоски надуманных проблем современного общества. Сегодня на счету группы два альбома и анонс новой пластинки "Neotheater", релиз которой запланирован на 26 апреля.

AJR - Burn The House Down

Новый участник третьего дня фестиваля - Иван Дорн. Артист, который в свое время перевернул с ног на голову украинскую музыку, выступит на фестивале 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ.

Самые читаемые новости

За последний год Иван Дорн записал такое количество новых синглов, что из них можно было бы собрать новый альбом. В 2018-м у него вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. В настоящее время музыкант в европейском туре, а выступление на UPark Festival станет редкой встречей украинцев с героем поп-музыки новой волны.

Напомним, что UPark Festival 2019 пройдет на територии Sky Family Park с 16 по 18 июля.

  • 16 июля выступят: Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS.
  • 17 июля выступят: Thirty Seconds to Mars,  Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR
  • 18 июля выступят: Die Antwoord, Missio, MØ, Иван Дорн

Афиша 

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фестиваль