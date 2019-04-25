Иван Дорн и AJR впервые выступят на сцене UPark Festival

Иван Дорн (фото: пресс-служба)

17.07.2019-18.07.2019

Лайн-ап UPark Festival вновь расширяется. 17 июля вместе с Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man и Pale Waves на сцену фестиваля выйдут инди-рокеры родом из Нью-Йорка AJR (купить билеты).

Их музыка сродни Weezer или Beach Boys - легкий саундтрек летнего городского дня, в котором можно расслышать отголоски надуманных проблем современного общества. Сегодня на счету группы два альбома и анонс новой пластинки "Neotheater", релиз которой запланирован на 26 апреля.

AJR - Burn The House Down

Новый участник третьего дня фестиваля - Иван Дорн. Артист, который в свое время перевернул с ног на голову украинскую музыку, выступит на фестивале 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ.

За последний год Иван Дорн записал такое количество новых синглов, что из них можно было бы собрать новый альбом. В 2018-м у него вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. В настоящее время музыкант в европейском туре, а выступление на UPark Festival станет редкой встречей украинцев с героем поп-музыки новой волны.

Напомним, что UPark Festival 2019 пройдет на територии Sky Family Park с 16 по 18 июля.

16 июля выступят: Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS.

17 июля выступят: Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR

18 июля выступят: Die Antwoord, Missio, MØ, Иван Дорн

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