Іван Дорн і AJR вперше виступлять на сцені UPark Festival

Іван Дорн (фото: прес-служба)

17.07.2019-18.07.2019

Лайн-ап UPark Festival знову розширюється. 17 липня разом з Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man і Pale Waves на сцену фестивалю вийдуть інді-рокери родом з Нью-Йорка AJR (купити квитки).

Їхня музика схожа Weezer або Beach Boys - легкий саундтрек літнього міського дня, в якому можна почути відгомони надуманих проблем сучасного суспільства. Сьогодні на рахунку групи два альбоми і анонс нової платівки "Neotheater", реліз якої запланований на 26 квітня.

AJR - Burn The House Down

Новий учасник третього дня фестивалю - Іван Дорн. Артист, який у свій час перевернув з ніг на голову українську музику, виступить на фестивалі 18 липня разом з Die Antwoord, Missio і MØ.

За останній рік Іван Дорн записав таку кількість нових синглів, що з них можна було б зібрати новий альбом. У 2018-му у нього вийшли колаборації з Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar і Віктором Солфом з гурту Her. В даний час музикант в європейському турі, а виступ на UPark Festival стане рідкісною зустріччю українців з героєм поп-музики нової хвилі.

Нагадаємо, що UPark Festival 2019 пройде на території Sky Family Park з 16 по 18 липня.

16 липня виступлять: Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS.

17 липня виступлять: Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR

18 липня виступлять: Die Antwoord, Missio, MØ, Іван Дорн

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