UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ілюмінаційна казка у центрі Києва. 8 причин відвідати фестиваль ліхтарів

У Києві відбудеться фестиваль Lights & Dreams (фото: instagram.com/spivoche)
 

22.12.2023

Напередодні Різдва, 22 грудня в столичному парку Співоче відкриється фестиваль ліхтарів Lights & Dreams.

Чому варто відвідати фестиваль

  1. На вас чекає справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту. 
  2. Відвідувачі побачать понад 50 тис. ліхтариків!
  3. Проект вже встиг отримати багато шанувальників за кордоном, а ось в Україні він пройде вперше.
  4. Світлові інсталяції фестивалю стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.
  5. Всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку (його витратили більше 10 км!) та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери.
  6. В рамках фестивалю буде діяти більше 30 ілюмінаційних локації, серед яких: "Ліс казкових фей та ельфів", "Тунель закоханих", "Магічні коти", "Золотий дракон" тощо. Кожен персонаж є частиною легенди, яку організатори створили спеціально під цей проект. 
  7. Також на фестивалі будуть інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу, шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого. 
  8. Захід проводять організатори "Фестивалю гігантських китайських ліхтарів", що вже з успіхом пройшов в Києві та інших містах України.

 

Придбати квитки на фестиваль можна на офіційному сайті Lights & Dreams за посиланням або на касі парку Співоче.

Вхід для військових ЗСУ та інвалідів I-II категорії безкоштовний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ