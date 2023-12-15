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Иллюминационная сказка в центре Киева. 8 причин посетить фестиваль фонариков

В Киеве состоится фестиваль Lights & Dreams (фото: instagram.com/spivoche)
 

22.12.2023

В канун Рождества, 22 декабря, в столичном парке Співоче откроется фестиваль фонарей Lights & Dreams.

Почему стоит посетить фестиваль

  1. Вас ждет настоящий парк иллюминаций и масштабных световых инсталляций, каждая из которых достигает от 3 до 7 метров в высоту.
  2. Посетители увидят более 50 тысяч фонариков!
  3. Проект уже успел получить много поклонников за границей, а вот в Украине он пройдет впервые.
  4. Световые установки фестиваля станут неотъемлемой частью легендарной истории о параллельном мире, где царят феи, эльфы, драконы и другие магические существа.
  5. Все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка (его израсходовали более 10 км!) и специальных led-ламп для создания настоящей новогодней атмосферы.
  6. В рамках фестиваля будет действовать более 30 иллюминационных локации, среди которых: "Лес сказочных фей и эльфов", "Тоннель влюбленных", "Магические коты", "Золотой дракон" и т. д. Каждый персонаж является частью легенды, созданной организаторами специально под этот проект.
  7. Также на фестивале будут интерактивные зоны досуга, зоны отдыха, файер-шоу, шоу аниматоров, стилизованные фотозоны, тематические фуд-корты и многое другое.
  8. Мероприятие проводят организаторы "Фестиваля гигантских китайских фонарей", уже с успехом прошедшего в Киеве и других городах Украины.

 

Купить билеты на фестиваль можно на официальном сайте Lights & Dreams по ссылке или на кассе парка Співоче.

Вход для военных ВСУ и инвалидов I-II категории бесплатный.

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Киев