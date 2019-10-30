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Фестиваль "Загадочная Япония": цифровые самураи в Киеве

 

01.11.2019-08.12.2019

Отныне в Японию можно добраться на киевском метро! 1 ноября в столице откроется фестиваль "Загадочная Япония", который объединил древние традиции, поп-культуру и виртуальную реальность.

Фестиваль "Загадочная Япония" пройдет в Киеве

Два этажа арт-пространства "Samskara" станут порталами – к самурайским сражениям, токийским кварталам моды, японским богам и демонам, шедеврам искусства и цифровым мирам. Экскурсии, лектории, мастер-классы, вечеринки, шоу-румы и фэшн-показы, косплей, школа ниндзя – на фестивале состоится более 250 событий для всей семьи.

Современную и древнюю Японию киевляне увидят с помощью дополненной реальности: драконы, гейши и самураи в полном смысле сойдут со стен. Путешествуйте заснеженным Эдо в 1600 году или эпично упражняйтесь с мечами – всё это возможно благодаря VR-аттракционам, видеомапингу, "кино360", световым шоу и инсталляциям. 3D-проекции на 600 кв. м погружают в японское средневековье, а полнокупольное шоу организаторы успешно демонстрировали на мировых фестивалях Panorama, Сoachella, Sziget.

Фестиваль "Загадочная Япония" пройдет в Киеве

Как и в самой Японии, новые технологии будут граничить с древностью. На фестивале покажут экспонаты из украинских и зарубежных коллекций: уникальные кимоно, оружие и боевые доспехи самураев, образцы мистической каллиграфии, нэцкэ, бонсай, кокоши и другие вещи, которые удивят не только названием. Здесь можно поиграть в го или сёги – "японские шахматы", или в ханафуду – любимую игру Якудза, научиться чайной церемонии по-японски и составить хокку. Есть экспозиция, посвящённая легендарным 47 ронинам, фестиваль боевых искусств, кулинарные мастер-классы, квесты для детей и взрослых и, конечно, манга и аниме. А благодаря speaking-клубам вы уже через пять минут поприветствуете друзей по-японски. Чтобы окончательно достичь дзэна, есть лаунж-зона с кинотеатром и японская ярмарка.

Фестиваль "Загадочная Япония" пройдет в Киеве

Дети и подростки тоже найдут много развлечений кроме виртуальных: зеркальный лабиринт, магический лес, детский полнокупольный кинотеатр, любимые герои, учебные и творческие игры и мастер-классы.

Фестиваль "Загадочная Япония" пройдет в Киеве

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Кроме постоянной программы на фестивале состоятся тематические недели.

  • 1-3 ноября. "Мистическая Япония: Хэллоуин".
  • 7-10 ноября. "Время Самураев!": фестиваль боевых искусств.
  • 14-17 ноября. "Внутренняя Япония: культура, искусство, традиции".
  • 21-24 ноября. "Открытая Япония: туризм, бизнес, образование".
  • 29 ноября-1 декабря. "Поп-культура и фэшн".
  • 5-8 декабря. Закрытие фестиваля.

Фестиваль работает четыре дня в неделю: в четверг и пятницу с 15:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00. Больше информации можно узнать по ссылке.

Фестиваль "Загадочная Япония" пройдет в Киеве

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