Фестиваль відеокреатива VIDEOZHARA збере у Києві більше 600 блогерів

08.06.2019 - 09.06.2019
Зустрічі з інфлюенсерами нового покоління, їх історії успіху в YouTube та Instagram — з 8 по 9 червня в Києві на Арт-заводі "Платформа".
Творці відеоконтенту захоплюють світ і стають кумирами мільйонів. Блогери задають тренди і змушують нове покоління їм слідувати. А найпопулярніших зірок соцмереж і їх підписників вже вчетверте збирає головний фестиваль відеокреатива і блогерів VIDEOZHARA. На заході довжиною в два дні інфлюенсери поділяться досвідом та своїми секретами успіху.
Фестивальна програма — це грандіозна тусовка, головні герої якої запрошені блогери-мільйонники. Зробити селфі і поспілкуватися на фестивалі можна буде з Оленою Венум, Пупсі Кірою, Сашею Чистовою, Family Box, Русланом Кузнєцовим, XO LIFE HalBer, Владом Папером, Катею Адушкіной, Eugene Sagaz і ще сотнями запрошених трендсеттерів відеоблогінга. VIDEOZHARA також може похвалитися тим, що подружилася з самим MONATIK. В 2019-му році чекайте на сюрпризи від улюбленого співака покоління Z.
Захід щорічно займає більше 60 000 м2, а це 11 сцен та 11 тематичних зон. До речі, в цьому році фестиваль стане територією безготівкового розрахунку.
Серед новинок цього року:
Крім зустрічей з блогерами, у програмі фестивалю — вручення премії "Блогосфера" — нагородження креаторів, які відповідально підходять до створення контенту, проведення конференції з відеомаркетингу "VIDEOZHARA для брендів" 8 червня і AIR Music Meetup 9 червня для тих хто хоче дізнатися як просувати музичні продукти в YouTube.
Нагадаємо, що фестиваль є ініціативою медіакомпанії AIR (Agency of Internet Rights), сертифікованого партнера YouTube в Україні. Щорічно він збирає близько 20 000 глядачів і є одним з головних культурно-освітніх подій Києва.
VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод "Платформа"