Фестиваль відеокреатива VIDEOZHARA збере у Києві більше 600 блогерів

VIDEOZHARA в Києві (фото: прес-служба)

08.06.2019 - 09.06.2019

Зустрічі з інфлюенсерами нового покоління, їх історії успіху в YouTube та Instagram — з 8 по 9 червня в Києві на Арт-заводі "Платформа".

Творці відеоконтенту захоплюють світ і стають кумирами мільйонів. Блогери задають тренди і змушують нове покоління їм слідувати. А найпопулярніших зірок соцмереж і їх підписників вже вчетверте збирає головний фестиваль відеокреатива і блогерів VIDEOZHARA. На заході довжиною в два дні інфлюенсери поділяться досвідом та своїми секретами успіху.

Фестивальна програма — це грандіозна тусовка, головні герої якої запрошені блогери-мільйонники. Зробити селфі і поспілкуватися на фестивалі можна буде з Оленою Венум , Пупсі Кірою , Сашею Чистовою , Family Box , Русланом Кузнєцовим , XO LIFE HalBer , Владом Папером , Катею Адушкіной , Eugene Sagaz і ще сотнями запрошених трендсеттерів відеоблогінга. VIDEOZHARA також може похвалитися тим, що подружилася з самим MONATIK. В 2019-му році чекайте на сюрпризи від улюбленого співака покоління Z.

Захід щорічно займає більше 60 000 м2, а це 11 сцен та 11 тематичних зон. До речі, в цьому році фестиваль стане територією безготівкового розрахунку.

Stars&Fans — місце зустрічі з улюбленими кумирами для обіймів і селфі.

— місце зустрічі з улюбленими кумирами для обіймів і селфі. Спорт — зона, в якій прямо на території фестивалю можна буде зайнятися кросфітом або зробити пару спортивних вправ, а ще тут всі трендові зі світу активного відпочинку.

— зона, в якій прямо на території фестивалю можна буде зайнятися кросфітом або зробити пару спортивних вправ, а ще тут всі трендові зі світу активного відпочинку. Gaming — Мекка для любителів кіберспорту, де пройдуть шоу матчі з відомими блогерами, турніри, сесії питань і відповідей, а також грандіозний конкурс косплея.

— Мекка для любителів кіберспорту, де пройдуть шоу матчі з відомими блогерами, турніри, сесії питань і відповідей, а також грандіозний конкурс косплея. Kids&Family — зона, де наймолодші зіркові гості та їх батьки розкажуть про те, як вони поєднують блогерство і реальне життя, відповідаючи на питання у форматі фан зустрічі.

— зона, де наймолодші зіркові гості та їх батьки розкажуть про те, як вони поєднують блогерство і реальне життя, відповідаючи на питання у форматі фан зустрічі. Lifestyle буде представлений найпопулярнішими beauty, fashion і travel-блогерами.

буде представлений найпопулярнішими beauty, fashion і travel-блогерами. Music — виступи музикантів та зустрічі з ними.

— виступи музикантів та зустрічі з ними. VideozharaMarket — територія, де кожен гість зможе придбати собі щось на пам'ять від учасників маркету.

Серед новинок цього року:

Cinema — тематична зона, де кожен познайомиться c індустрією кіно, візьме участь у майстер-класах та пізнає секрети акторської майстерності.

— тематична зона, де кожен познайомиться c індустрією кіно, візьме участь у майстер-класах та пізнає секрети акторської майстерності. Animal — зона для любителів тварин, в якій можна побачити улюблених блогерів, трюки у виконанні маленьких собак і дізнатися хто такі собаки-терапевти та фотографи-анімалісти.

— зона для любителів тварин, в якій можна побачити улюблених блогерів, трюки у виконанні маленьких собак і дізнатися хто такі собаки-терапевти та фотографи-анімалісти. У зоні Drive гості фестивалю стануть свідками екстремального дрифт-шоу на кастомних автомобілях і віртуозного стант-шоу на мотоциклах. Тут відвідувачі старше 16 зможуть поганяти на картах і поспілкуватися з блогерами, які знають все про автомобілі.

гості фестивалю стануть свідками екстремального дрифт-шоу на кастомних автомобілях і віртуозного стант-шоу на мотоциклах. Тут відвідувачі старше 16 зможуть поганяти на картах і поспілкуватися з блогерами, які знають все про автомобілі. Humor — гумористична програма за участю блогерів і глядачів у форматі імпровізації.

Крім зустрічей з блогерами, у програмі фестивалю — вручення премії "Блогосфера" — нагородження креаторів, які відповідально підходять до створення контенту, проведення конференції з відеомаркетингу "VIDEOZHARA для брендів" 8 червня і AIR Music Meetup 9 червня для тих хто хоче дізнатися як просувати музичні продукти в YouTube.

Нагадаємо, що фестиваль є ініціативою медіакомпанії AIR (Agency of Internet Rights), сертифікованого партнера YouTube в Україні. Щорічно він збирає близько 20 000 глядачів і є одним з головних культурно-освітніх подій Києва.

VIDEOZHARA, 8-9 червня, Арт-завод "Платформа"