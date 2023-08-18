Єднання заради Перемоги. У Києві стартував фестиваль Bouquet Kyiv Stage

У Києві стартував шостий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який триватиме до 20 серпня на території Національного заповідника "Софія Київська".

Цього року фестиваль пропонує гостям довершену музичну й візуальну програми, кінопокази, інтелектуальні бесіди й ту особливу атмосферу, коли під захистом тисячолітніх стін Софії збираються однодумці.

Тема цьогорічного фестивалю - "Дорогу підкорює той, хто іде!". Вона підкреслює важливість єднання на шляху до спільної Перемоги та силу життєствердних проєктів, створених у цей надважкий час.

Bouquet Kyiv Stage 2023 є вдячністю нашим захисникам і, зокрема, митцям, які сьогодні захищають нашу країну на фронті, і тим, які віддали своє життя за Україну у великій війні.

Вхід на фестиваль традиційно є безкоштовним, потрібно лише сплатити вхідний квиток на територію Софія Київської (300 грн - повний, 150 грн - пільговий). Реєстрація потрібна лише на концерти та події, які відбудуться у Софійському соборі.

З детальною програмою фестивалю Bouquet Kyiv Stage 2023 можна ознайомитися за посиланням.