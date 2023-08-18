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Единение ради Победы. В Киеве стартовал фестиваль Bouquet Kyiv Stage

В Киеве продолжается Bouquet Kyiv Stage (фото: instagram.com/culturevswar)
 

17.08.2023-20.08.2023

В Киеве стартовал шестой фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage, который продлится до 20 августа на территории Национального заповедника "София Киевская".

В этом году фестиваль предлагает гостям совершенную музыкальную и визуальную программы, кинопоказы, интеллектуальные беседы и особую атмосферу, когда под защитой тысячелетних стен Софии собираются единомышленники.

Тема нынешнего фестиваля - "Дорогу покоряет идущий!". Она подчеркивает важность единения на пути к общей Победе и силу жизнеутверждающих проектов, созданных в это тяжелое время.

Bouquet Kyiv Stage 2023 является благодарностью нашим защитникам и, в частности, художникам, которые сегодня защищают нашу страну на фронте, и тем, кто отдал свою жизнь за Украину в большой войне.

Вход на фестиваль традиционно бесплатный, нужно лишь оплатить входной билет на территорию София Киевской (300 грн - полный, 150 грн - льготный). Регистрация нужна только на концерты и события, которые пройдут в Софийском соборе.

С подробной программой фестиваля Bouquet Kyiv Stage 2023 можно ознакомиться по ссылке.

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