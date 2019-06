БEZ VIZ: в Днепре пройдет масштабный фестиваль

В Днепре состоится музыкальный фестиваль БEZ VIZ, где выступят Lordi и Crazy Town, а также украинские артисты - Бумбокс, 5'nizza, Pianoбой, BAHROMA, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган і Агрегат и многие другие.

: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line