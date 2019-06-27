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БEZ VIZ: в Днепре пройдет масштабный фестиваль

Lite » Афиша 27.06.2019 - 14:19
В Днепре пройдет БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)
В Днепре пройдет БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

02.08.2019-04.08.2019

В Днепре состоится музыкальный фестиваль БEZ VIZ, где выступят Lordi и Crazy Town, а также украинские артисты -  Бумбокс, 5'nizza, Pianoбой, BAHROMA, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган і Агрегат и многие другие.

Фестиваль пройдет 2-4 августа на острове в центре города. Соорганизаторы фестиваля - международный благотворительный фонд "Культурная столица" и фестиваль "Файне Мiсто". Помимо качественного и разнопланового музыкального лайн-апа организаторы фестиваля БEZ VIZ максимально позаботились о технике безопасности.

БEZ VIZ: в Днепре пройдет масштабный фестиваль

В Днепре пройдет БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

"Наша главная цель - устроить гостям фестиваля самый настоящий трехдневный отпуск, в котором они будут слушать хорошую музыку, развлекаться, наслаждаться кухнями народов мира и не забивать себе голову лишними заботами. Мы изо всех сил готовимся ко всем возможным форс-мажорам и сделаем все для того, чтобы наши гости могли расслабиться и ни о чем не переживать. Наши сцены состоят из надежных конструкций, который не сможет сломать ни самый сильный ветер, ни дождь, ни град. Все их составляющие проверены и сертифицированы", - комментируют организаторы.

 

В Днепре пройдет БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

Специально для фестиваля в город будет привезен понтонный мост. На территорию БEZ VIZ можно будет добраться тремя способами - пешком, по мосту или на водном такси. Стоимость этого понтонного моста - миллион гривен. На украинских музыкальных фестивалях такое сооружение установят впервые.

Купить билеты на первый фестиваль БEZ VIZ можно купить по ссылке.


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