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БEZ VIZ: у Дніпрі пройде масштабний фестиваль

Lite » Афиша 27.06.2019 - 14:19
У Дніпрі пройде БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)
У Дніпрі пройде БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

02.08.2019-04.08.2019

У Дніпрі відбудеться музичний фестиваль БEZ VIZ, де виступлять Lordi і Crazy Town, а також українські артисти - Бумбокс, 5'nizza, Ріапобой, BAHROMA, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган і Агрегат і багато іншіх.

Фестиваль пройде 2-4 серпня на острові в центрі міста. Співорганізатори фестивалю - міжнародний благодійний фонд "Культурна столиця" та фестиваль "Файне Місто". Крім якісного та різнопланового музичного лайн-апу організатори фестивалю БEZ VIZ максимально подбали про техніку безпеки.

БEZ VIZ: у Дніпрі пройде масштабний фестиваль

Дніпрі пройде БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

"Наша головна мета - влаштувати гостям фестивалю справжнісіньку триденну відпустку, в якій вони будуть слухати хорошу музику, гуляти, насолоджуватися кухнями народів світу і не забивати собі голову зайвими клопотами. Ми старанно готуємося до всіх можливих форс-мажорів і зробимо все для того, щоб наші гості могли розслабитися і ні про що не переживати. Наші сцени складаються з надійних конструкцій, які не зможе зламати ні сильний вітер, ні дощ, ні град. Всі їх складові перевірені і сертифіковані", - коментують організатори.

 

Дніпрі пройде БEZ VIZ (фото: facebook.com/bezvizfest)

Спеціально для фестивалю в місто буде привезений понтонний міст. На територію БEZ VIZ можна буде дістатися трьома способами - пішки, по мосту або на водному таксі. Вартість цього понтонного мосту - мільйон гривень. На українських музичних фестивалях така споруда встановлять вперше.

Купити квитки на перший фестиваль БEZ VIZ можна придбати за посиланням.


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