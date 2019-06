БEZ VIZ: у Дніпрі пройде масштабний фестиваль

У Дніпрі відбудеться музичний фестиваль БEZ VIZ, де виступлять Lordi і Crazy Town, а також українські артисти - Бумбокс, 5'nizza, Ріапобой, BAHROMA, YUKO, LATEXFAUNA, Space of Variations, Курган і Агрегат і багато іншіх.

