2 раза в год Арт-завод "Платформа" живет по принципу "Ночь ярче дня!". Более 100 артистов различных направлений, 5 танцполов, фото- и чиллаут-зоны, маппинг и световые инсталляции в атмосфере лучших европейских тусовок.

Уже известны все музыканты, которые зажгут на "Белых ночах". Итак. Main Stage задаст тон всей вечеринке – эпицентр танцев и безумия будет именно тут. Среди артистов, которые на ней выступят: британский мастер коллабораций и ремиксов Elderbrook, который был объявлен ранее, progressive house дуэт Matisse & Sadko, работающие с таким гигантом жанра, как Martin Garrix, и украинский house-исполнитель Sagan, чей трек Dance with me прослушали более миллиона раз на Spotify.

На Backyard Stage вас ждет настоящий техно-врыв под предводительством Reinier Zonneveld из Нидерландов. На его стороне не только организаторы киевского Версаля, но и главные представители индустрии в лице издания Resident Advisor. Компанию ему составит легендарный в тусовке немецкого дип-хауса Tube & Berger. Также на этой сцене можно будет услышать выступления резидентов одесского клуба Fancy Room.

Белые ночи в Киеве (фото: facebook.com/whitenightskiev)

Заходите на освежающий коктейль в специально оборудованной лаундж-зоне на Green Stage, где можно отдохнуть от суеты. На сцене Inside Stage веселье обеспечит Battle School, вечеринка от которых запомнится лучшими битами и панчами, а после полуночи начнется настоящий турнир – TWERK батл при участии самых сексуальных малышек.

Заскочите на встречу с участниками шоу “Топ-модель по-украински” – Ясей Крутовой, Дмитрием Топоринским, Анной Троян, Иваном Кадило, Максимом Осадчуком и Егором Степаненко. Вы сможете не только познакомится со звездами, но и пообщаться, взять автограф и сфотографироваться. Красивые люди должны держаться вместе!

Не пропустите шоу Короля и Королевы, перфомансы шоу балета, и выступления акробатов, световые проекции Версальского замка и тематически оформленные зоны. Надеемся, вы уже подготовили свои парики и корсеты! Узнать стоимость и купить билеты можно здесь.

Белые ночи