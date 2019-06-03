2 рази в рік Арт-завод "Платформа" живе за принципом "Ніч яскравіше дня!". Більше 100 артистів різних напрямів, 5 танцполів, фото- і чіллаут-зони, маппінг і світлові інсталяції в атмосфері кращих європейських тусовок.

Вже відомі всі музиканти, які запалять на "Білих ночах". Отже.

Main Stage задасть тон усій вечірці – епіцентр танців та безумства буде саме тут. Серед артистів, які на ній виступлять: британський майстер колаборацій та реміксів Elderbrook, якого було анонсовано раніше, progressive house дует Matisse & Sadko, працюючий із таким гігантом жанру, як Martin Garrix, та український house-виконавець Sagan, чий трек Dance with me послухали понад мільйон разів на Spotify.

На Backyard Stage на вас чекає справжні техно-врив під керівництвом Reinier Zonneveld із Нідерландів. На його стороні не лише організатори київського Версалю, а й головні представники індустрії – Resident Advisor. Компанію йому складе легенда німецького діп-хаусу Tube & Berger. Також на цій сцені можна буде почути виступи резидентів одеського клубу Fancy Room.

Білі ночі в Києві (фото: facebook.com/whitenightskiev)

Заходьте на прохолодний коктейль у спеціально підготовленій лаундж-зоні на Green Stage, де можна буде відпочити від метушні. На сцені Inside Stage веселощі гарантує Battle School, вечірка яких запам’ятається найкращими бітами та панчами, а після опівночі розпочнеться турнір TWERK-батл із найгарячішими дівчатами.

Заскочте на зустріч із учасниками шоу “Топ-модель по-українськи” – Ясею Крутовою, Дмитром Топоринським, Анною Троян, Іваном Кадило, Максимом Осадчуком та Єгором Степаненко. Ви зможете не лише познайомитися із зірками, але й поспілкуватись, взяти автограф та зробити селфі. Гарні люди мають триматися разом!

Не пропустіть шоу Короля та Королеви, перфоманси шоу балету та виступи акробатів, кольорові проекції Версальського замку та тематично оформлені зони. Сподіваємось, що ваші перуки та корсети вже готові!

Кожен раз музичними гостями стають все більш зоряні персонажі, а всі наступні "Білі ночі" все більш потужно підривають соцмережі фотографіями та відео з гео-міткою Арт-завод "Платформа". Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Білі ночі