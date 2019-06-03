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Белые ночи

Lite » Афиша 03.06.2019 - 16:46
Музыкальный фестиваль Белые ночи (фото: facebook.com/whitenightskiev)
Музыкальный фестиваль Белые ночи (фото: facebook.com/whitenightskiev)

28.08.2019

2 раза в год Арт-завод "Платформа" живет по принципу "Ночь ярче дня!". Более 100 артистов различных направлений, 5 танцполов, фото- и чиллаут-зоны, маппинг и световые инсталляции в атмосфере лучших европейских тусовок.

Грядущее событие будет еще и вкусным, потому что угощения готовят резиденты Ulichnaya Eda. Стоимость билетов будет повышаться по мере заявления хедлайнеров.

 

Белые ночи в Киеве (фото: facebook.com/whitenightskiev)

Каждый раз музыкальными гостями становятся все более звездные персонажи, а все последующие "Белые ночи" все более мощно взрывают соцсети фотографиями и видео с гео-меткой Арт-завод "Платформа".

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь

Белые ночи

Белые ночи 


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