Музичний фестиваль Білі ночі (фото: facebook.com/whitenightskiev)

28.08.2019

2 рази в рік Арт-завод "Платформа" живе за принципом "Ніч яскравіше дня!". Більше 100 артистів різних напрямів, 5 танцполів, фото- і чіллаут-зони, маппінг і світлові інсталяції в атмосфері кращих європейських тусовок.

Прийдешня подія буде ще і смачною, тому що страви готують резиденти Ulichnaya Eda. Вартість квитків буде підвищуватися в міру заяви хедлайнерів.

Білі ночі в Києві (фото: facebook.com/whitenightskiev)

Кожен раз музичними гостями стають все більш зоряні персонажі, а всі наступні "Білі ночі" все більш потужно підривають соцмережі фотографіями та відео з гео-міткою Арт-завод "Платформа".

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Білі ночі