ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білі ночі

Lite » Афиша 03.06.2019 - 16:46
Музичний фестиваль Білі ночі (фото: facebook.com/whitenightskiev)
Музичний фестиваль Білі ночі (фото: facebook.com/whitenightskiev)

28.08.2019

2 рази в рік Арт-завод "Платформа" живе за принципом "Ніч яскравіше дня!". Більше 100 артистів різних напрямів, 5 танцполів, фото- і чіллаут-зони, маппінг і світлові інсталяції в атмосфері кращих європейських тусовок.

Прийдешня подія буде ще і смачною, тому що страви готують резиденти Ulichnaya Eda. Вартість квитків буде підвищуватися в міру заяви хедлайнерів.

 

Білі ночі в Києві (фото: facebook.com/whitenightskiev)

Кожен раз музичними гостями стають все більш зоряні персонажі, а всі наступні "Білі ночі" все більш потужно підривають соцмережі фотографіями та відео з гео-міткою Арт-завод "Платформа".

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Білі ночі

Білі ночі


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся