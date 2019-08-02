Beissoul & Einius выступят на киевском ЮБК

Beissoul & Einius - авангардный электронный дуэт из Вильнюса, который экспериментирует со звуками, танцами и модой, гармонично переплетая их в своих произведениях. Все, чего они касаются превращается в искусство. И именно это отличает музыкантов среди остальных. В этом году услышать Beissoul & Einius в Киеве можно будет во время из солнечного лайва на ЮБК. Встреча эпатажных литовцев и их украинских поклонников состоится на Южном берегу Киева 23 августа во время HEDONISM SUNSET LIVE. Пока же предлагаем вспомнить 5 самых запоминающихся клипов дуэта и настроиться на нужную фэшн-волну.

Як ти й сказав

Клип с которого для многих началась история группы. Автором украинского варианта текста выступила украинская поэтесса Мідна. Идея спеть на украинском родилась у музыкантов не случайно, ведь мама одного из участников дуэта Beissoul - украинка.

Все як ти й сказав

SuMMeRRain

Эпатажность, эксцентричность, готовность без конца экспериментировать, магнетическая харизма и при этом – чувство стиля. Все это можно увидеть не только в концертах Beissoul & Einius, а в их видео "SuMMeRRain".

SuMMeRRain

Don’t Wanna Live My Life

Над клипом на сингл "Don’t Wanna Live My Life" дуэт работал в паре с бельгийским режиссером и аниматором Cypria Donato. Это история колоритной компании, которая вырывается из серых будней, чтобы отправится в таинственное и казалось бы невозможное, на первый взгляд, путешествие.

Don’t Wanna Live My Life

Rooftop

Beissoul & Einius не даром называют electrofashion-дуэтом. И их клипы тому доказательство. Чего только стоит видео, созданное совместно с известной украинской арт-студией Bob Basse. Коллаборация фэшн-икон электронной сцены и арт-гения техноромантизма проявилась в характерных масках Bob Basset, которые стали ключевой частью сюжета.

Rooftop

Innocent Black Coffee

Еще одно чрезвычайно модное видео - клип на песню "Innocent Black Coffee". Несмотря на то, что он видео создано в стилистике мультфильма, в нем музыканты продолжили свой узнаваемый стиль. Сложные архитектурные формы и минималистичная цветовая гамма - вот визитная карточка Beissoul & Einius.

Innocent Black Coffee