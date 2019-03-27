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Все на бал: "Белые Ночи" раскрыли первые подробности фестиваля

Lite » Афиша 27.03.2019 - 17:12
Фестиваль "Белые Ночи" пройдет в Киеве
Фестиваль "Белые Ночи" пройдет в Киеве

14.06.2019-15.06.2019

14-15 июня Арт-завод Платформа в Киеве превратится в версальский дворец – с пышными платьями, утонченными дамами, услужливыми лакеями и, главное, с танцами до утра. 

А в танцах организаторы знают толк, ведь проводят самый атмосферный ночной фестиваль Киева уже пятый год подряд. За это время на "Белых Ночах" выступали десятки украинских и мировых артистов, среди которых Kadebostany, Christian Löffler, Planet Funk, Digitalism, ONUKA и другие.

Все на бал: &quot;Белые Ночи&quot; раскрыли первые подробности фестиваля

Афиша

Готовьте парики, панталоны, пышные юбки и веера, ведь в эти ночи в Киеве вам откроется настоящий шик версальского бала. Шоу с участием Короля и Королевы, перфоманс акробатов, оживающие проекции замка на стены, тематические фотозоны и развлечения гарантированы. А для первой сотни людей, которые не забудут про дресс-код, мы обещаем королевское угощение – коктейль в подарок от лучших барменов фестиваля.

Уже сейчас "Белые Ночи" готовы назвать имена первых двух гостей фестиваля – Elderbrook и Tube & Berger.

Первым править балом будет немецкий дип-хаус дуэт Tube & Berger. Артисты с панковским бэкграундом в 2004 году ворвались в топ Billboard Dance Radio Chart с песней Straight Ahead, записанной при участии фронтвумен The Pretenders Криси Хайндт. В прошлом году они напомнили о себе, выпустив трек E Samba 2018, который надолго задержался в чарте Beatport.

Junior Jack, Tube & Berger - E Samba 2018

Вторым артистом стал британский музыкант и продюсер Elderbrook. Elderbrook – настоящий мастер коллабораций и ремиксов, успевший поработать с Gorgon City, Clean Bandit и CamelPhat. Именно работа с последним над треком Cola принесла артисту номинацию "Гремми" за лучшую танцевальную песню и первые позиции в британских танцевальных чартах.

Elderbrook - Could

Билеты на бал пока стоят 650 грн на два дня и 550 грн за один день. Но лучше с ними не тянуть – в мае планируется подорожание.
 


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