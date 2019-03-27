Все на бал: "Білі Ночі" розкрили перші подробиці фестивалю

Фестиваль "Білі Ночі" пройде в Києві

14.06.2019-15.06.2019

14-15 червня Арт-завод Платформа в Києві перетвориться на версальський палац - з пишними сукнями, витонченими дамами, лакеями і, головне, з танцями до ранку.

А в танцях організатори знаються, адже проводять найатмосферніший нічний фестиваль Києва вже п'ятий рік поспіль. За цей час на "Білих Ночах" виступали десятки українських і світових артистів, серед яких Kadebostany, Christian Löffler, Planet Funk, Digitalism, ONUKA та інші.

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Готуйте перуки, панталони, пишні спідниці та віяла, адже в ці ночі в Києві вам відкриється справжній шик версальського балу. Шоу за участю Короля і Королеви, перфоманс акробатів, оживаючі проекції замку на стіни, тематичні фотозони та розваги гарантовані. А для першої сотні людей, які не забудуть про дрес-код, обіцяють королівське частування - коктейль в подарунок від кращих барменів фестивалю.

Вже зараз "Білі Ночі" готові назвати імена перших двох гостей фестивалю – Elderbrook і Tube & Berger.

Першим правити балом буде німецький діп-хаус дует Tube & Berger. Артисти з панковським бекграундом в 2004 році увірвалися в топ Billboard Dance Radio Chart з піснею Straight Ahead, записаної за участю фронтвумен The Pretenders Кріси Хайндт. У минулому році вони нагадали про себе, випустивши трек E Samba 2018, який надовго затримався в чарті Beatport.

Junior Jack, Tube & Berger - E Samba 2018

Другим артистом став британський музикант і продюсер Elderbrook. Elderbrook - справжній майстер колаборацій і реміксів, який встиг попрацювати з Gorgon City, Clean Bandit і CamelPhat. Саме робота з останнім над треком Cola принесла артисту номінацію "Греммі" за кращу танцювальну пісню і перші позиції в британських танцювальних чартах.

Elderbrook - Could

Квитки на бал поки стоять 650 грн на два дні і 550 грн за один день. Але краще з ними не тягнути – у травні планується подорожчання.