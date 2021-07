Африка в каждом из нас: первые подробности White Nights Festival

Наиболее страстная, удивительная и многогранная часть мира откроет все свои тайны 13 и 14 августа на арт-заводе "Платформа". В течение двух ночей там будет греметь фантазийный White Nights Festival. Africa. А на нем - 7 сцен, более 15 направлений электронной музыки, 100 тонн тематических декораций и света и неповторимое путешествие к себе и глубинам африканской мифологии (билеты).

На White Nights Festival. Africa ты найдешь ответы на главные вопросы.

Кто мы? Ученые доказали, что биологический вид Homo sapiens происходит из Восточной Африки. А значит, все мы - родом именно оттуда. Там наши истоки и естество, которые мы до сих пор прятали глубоко внутри. Открой их и покажи миру на White Nights Festival. Africa.

Африка - мир поразительных контрастов, часть мира, где соседствуют более 2000 языков и колдовские ритуалы, современные богатые страны - с общинами, где полностью отказались от благ цивилизации, древнее прошлое - с суперсовременностью. Именно этим континент и привлекает, как магнитом. Таким же магическим и контрастным станет White Nights Festival. Africa, все пространство которого украсят тоннами различных тематических декораций и сценического света.

Какими мы будем? White Nights Festival. Africa - пространство высвобождения себя настоящего. Покажи, какова твоя суть. Выбери яркий образ из мифов и верований континента, который тебе по душе.

Как будет звучать White Nights Festival. Africa? Музыкальные повелители из разных уголков мира будут отвечать на фесте за слияние первобытного драйва с современными битами. Кто превратит древние африканские мифы в зажигательные ритмы?

Первый хедлайнер White Nights Festival. Africa - MAGDALENA, знаменитая музыкальная трендсетер, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. Именно они вместе с создателями этого известного всем меломанам лейбла Mladen Solomun и Adriano Trolio открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO.

Впервые на White Nights Festival установят не 6, а 7 сцен, на которых будут зажигать:

одна из самых известных женщин-диджеев в жанре Progressive House в Европе и основательница лейбла Siona Records Miss Monique ;

; знаменитый гуру, идеолог и отец украинской бейс-сцены Tapolsky ;

; импровизационная группа Junket , искусно сочетающая саксофон, флейту и вокал с электронными битами;

, искусно сочетающая саксофон, флейту и вокал с электронными битами; одни из самых популярных диджеев, продюсеров и распространителей драм-н-бейса в Украине Derrick & Tonika ;

; известная транс-диджей и продюсер с более чем 20-летним профессиональным опытом Anna Lee ;

; первый украинский артист, который попал в сотню лучших диджеев мира по версии Dj Mag Omnia и другие талантливые украинские и зарубежные музыканты.

К тому же в рамках ивента представят свои шоукейсы KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records и PRODJ.

Седьмая SPECIAL STAGE станет оплотом транса (13 августа) и драм-н-бейса (14 августа).

Как будет выглядеть White Nights Festival. Africa? Лучшие художники Украины покажут на фестивале свои арт-творения. Адепт междисциплинарности искусства и импровизации Егор Лемзяков представит серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма, в названии которой скрыта отсылка к легендарному поединку Мухаммеда Али с Джорджем Форманом 1974 года в Киншасе в Африке. Диджитал-художник, аниматор, музыкант и композитор Демьян Ферий представит серию работ в технике диджитал-коллаж, посвященную высоким идеалам (как современным, так и "классическим"), которые изображены с использованием атрибутов повседневности Украины и ее недавней истории.

Присоединится к арт-составляющей фестиваля и институция X-Platform. Ее участники представят сразу несколько работ: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, "Терраморфинг", "Эквилибр", "Метанойя" из серии "Новая Мифология".

White Nights Festival. Africa в кино. Международный кинофестиваль "ОКО" презентует на фестивале три ленты об удивительном континенте - "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс Соблазн".

Также гостей ивента традиционно ждут 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозоны, Mapping и множество других развлечений.

Кто я? Ищи ответ на White Nights Festival. Africa, погрузившись в мистику таинственного африканского континента и пройдя ритуал освобождения себя настоящего.

Фото: в Киеве пройдет White Nights Festival (пресс-служба)