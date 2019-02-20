5'NIZZA станет хедлайнером фестиваля Tattoo Collection 2019

Масштабный тату-фестиваль, который уже давно стал неотъемлемой частью культурной программы весеннего Киева, пройдет на ВДНГ с 17 по 19 мая (билеты).

Tattoo Collection — самый большой профессиональный тату-фестиваль страны, который проходит в столице уже 15 лет и ежегодно собирает тысячи поклонников, не только из Украины, но и из стран зарубежья.

Каждого посетителя на Tattoo Collection приводят свои причины: одни приходят познакомиться с мастерами и сделать новые татуировки, другие — увидеть тысячи уникальных тату и продемонстрировать свои.

Для мастеров фестиваль — своеобразное подведение итогов в индустрии за год: здесь можно познакомиться с существующими стилями, направлениями и технологиями современной татуировки, прослушать профессиональные мастер-классы и лекции и конечно побороться за главную награду тату-мира — кубок Golden Machine.

Ежегодно за право стать лучшим сражаются мастера из Украины, Польши, Германии, Словении, Италии, Турции, Беларуси, посетители же наблюдают как именитые татуировщики создают свои рисунки в режиме реального времени.

Специальным гостем Tattoo Collection ежегодно становится один из главных мировых фриков, которые приезжают специально на фестиваль. Весной 2018-го в Киеве приветствовали самого пирсингованного человека планеты Железного Рольфа, а годом ранее — человека-шахматы Мэтта Гона. С каким звездным фриком гости Tattoo Collection смогут сделать селфи в этом году, пока не сообщается, но это точно будет кто-то очень крутой и выразительный.

В течение трех дней на Tattoo Collection проходят награждения лучших работ и разнообразные активности для посетителей: лекции, мастер-классы, маркеты, творческие зоны, фаер-шоу и многое другое. Кульминацией музыкальной программы становится выступление хедлайнера. В прошлые годы свои программы здесь представляли ONUKA, Ляпис’98 и Без Обмежень, а в этом — 18 мая — сыграет легендарная группа 5'NIZZA.

Начавшаяся со стихийных выступлений, 5'NIZZA стала культовой задолго до выхода первого альбома и попадания в теле и радиоэфир. Еще и сегодня главные хиты группы нередко можно услышать в исполнении уличных музыкантов, во дворах разных стран и городов или просто на гостеприимной кухне. После громкого реюниона в марте 2015 года 5'NIZZA выпустила новый альбом "Ку", еще раз доказав своими живыми выступлениями, что те честность и искренность, за которые мы полюбили 5'NIZZA в начале 2000-х, никуда не делась даже спустя почти 20 лет.

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