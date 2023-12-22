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"Почуй дітей". Українські артисти заспівають, щоб зібрати кошти для діток "Охматдиту"

MANAMAHA (фото: instagram.com/manamaha.ua)
 

23.12.2023

23 грудня о 15:00 в київському ТРЦ Dream Yellow відбудеться перший концерт в рамках проєкту "Почуй дітей", який ініціювала команда платформи з просування музики Muscreators, і інформаційним партнером якого є РБК-Україна.

На сцену вийдуть українські артисти Romoza, Dannisha та MANAMAHA. 

Мета музичного заходу - зібрати кошти на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, який зможе врятувати зір тисяч дітей з усієї країни, які проходить лікування у найбільшій дитячій лікарні нашої країни Охматдит. 

Вартість апарату становить 279 640 грн. Ця сума буде зібрана шляхом проведення серії концертів та донатів небайдужих людей.

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