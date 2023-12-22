"Почуй дітей". Украинские артисты споют, чтобы собрать средства для детей "Охматдета"

23 декабря в 15:00 в киевском ТРЦ Dream Yellow состоится первый концерт в рамках проекта "Услышь детей", инициированного командой платформы по продвижению музыки Muscreators, и информационным партнером которого является РБК-Украина.

На сцену выйдут украинские артисты Romoza, Dannisha и MANAMAHA.

Цель музыкального мероприятия - собрать средства на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, который сможет спасти зрение тысяч детей со всей страны, проходящих лечение в крупнейшей детской больнице нашей страны Охматдет.

Стоимость аппарата составляет 279 640 грн. Эта сумма будет собрана путем проведения серии концертов и донатов неравнодушных людей.