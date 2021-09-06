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В урбан-парке ВДНХ пройдет первый фестиваль уличных культур

 

12.09.2021

12 сентября в урбан-парке, который в конце августа начал работать на территории Экспоцентра состоится Фестиваль уличных культур ВДНГ. Мероприятие будет проводиться в честь официального открытия локации.

Фестиваль уличных культур ВДНГ — новое знаковое событие, цель которого объединить молодежь вокруг масштабного движения в урбан-парке ВДНГ и показать, как и для кого работают локации (событие в Facebook).

В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)

Программа фестиваля

Стритбольный 3х3 спот

  • всеукраинский финал Украинской стритбольной лиги 3х3

Скейт-парк

  • скейтбординг-баттл
  • BMX-фристайл-баттл
  • трюковой самокат-баттл
  • ролерблейдинг-баттл

Стрит-дэнс-спот

  • всеукраинский чемпионат по брейкингу Battle School
  • батлы от 8 лучших брейкинг-школ Украины
  • соло-баттлы в разных возрастных категориях

Стрит-футбольный спот

  • всеукраинский чемпионат по уличному футболу: футбольному фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот

  • всеукраинский баттл по паркуру

Стрит-воркаут-спот

  • всеукраинский баттл по стрит-воркауту

В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)

Гости Фестиваля уличных культур ВДНГ смогут увидеть шоу, баттлы и чемпионаты различных стилей уличных культур, познакомиться с известными атлетами, которые в них соревнуются, а также и сами стать частью праздника.

Вход на фестиваль - свободный.

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