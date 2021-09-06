В урбан-парке ВДНХ пройдет первый фестиваль уличных культур

12.09.2021
12 сентября в урбан-парке, который в конце августа начал работать на территории Экспоцентра состоится Фестиваль уличных культур ВДНГ. Мероприятие будет проводиться в честь официального открытия локации.
Фестиваль уличных культур ВДНГ — новое знаковое событие, цель которого объединить молодежь вокруг масштабного движения в урбан-парке ВДНГ и показать, как и для кого работают локации (событие в Facebook).
В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)
Стритбольный 3х3 спот
Скейт-парк
Стрит-дэнс-спот
Стрит-футбольный спот
Паркур спот
Стрит-воркаут-спот
В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)
Гости Фестиваля уличных культур ВДНГ смогут увидеть шоу, баттлы и чемпионаты различных стилей уличных культур, познакомиться с известными атлетами, которые в них соревнуются, а также и сами стать частью праздника.
Вход на фестиваль - свободный.