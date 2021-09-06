В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур

12 вересня в урбан-парку, що наприкінці серпня почав працювати на території Експоцентру, відбудеться Фестиваль вуличних культур ВДНГ. Захід проводитиметься на честь офіційного відкриття локації.

Фестиваль вуличних культур ВДНГ — нова знакова подія, що має на меті об’єднати молодь навколо масштабного руху в урбан-парку ВДНГ та показати, як саме та для кого працюють його локації (подія у Facebook).

У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)

Програма фестивалю

Стритбольний 3х3 спот

всеукраїнський фінал Української стритбольної ліги 3х3

Скейт-парк

скейтбординг-батл

BMX-фристайл-батл

трюковий самокат-батл

ролерблейдинг-батл

Стрит-денс-спот

всеукраїнський чемпіонат із брейкінгу Battle School

батли від 8 найкращих брейкінг-шкіл України

соло-батли в різних вікових категоріях

Стрит-футбольний спот

всеукраїнський чемпіонат із вуличного футболу: футбольного фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот

всеукраїнський батл із паркуру

Стрит-воркаут-спот

всеукраїнський батл зі стрит-воркауту

У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)

Усі гості Фестивалю вуличних культур ВДНГ матимуть змогу не тільки побачити шоу, батли та чемпіонати різних стилів вуличних культур, а й познайомитися з відомими атлетами, що в них змагаються, і стати частиною дійства.

Вхід на фестиваль — вільний.