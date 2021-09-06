В урбан-парку ВДНГ пройде перший фестиваль вуличних культур

12.09.2021
12 вересня в урбан-парку, що наприкінці серпня почав працювати на території Експоцентру, відбудеться Фестиваль вуличних культур ВДНГ. Захід проводитиметься на честь офіційного відкриття локації.
Фестиваль вуличних культур ВДНГ — нова знакова подія, що має на меті об’єднати молодь навколо масштабного руху в урбан-парку ВДНГ та показати, як саме та для кого працюють його локації (подія у Facebook).
У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)
Стритбольний 3х3 спот
Скейт-парк
Стрит-денс-спот
Стрит-футбольний спот
Паркур спот
Стрит-воркаут-спот
У Києві пройде фестиваль вуличних культур (фото: vdng.ua)
Усі гості Фестивалю вуличних культур ВДНГ матимуть змогу не тільки побачити шоу, батли та чемпіонати різних стилів вуличних культур, а й познайомитися з відомими атлетами, що в них змагаються, і стати частиною дійства.
Вхід на фестиваль — вільний.