В Киеве состоится "Марафон для всех": как принять участие

2 октября в столице состоится "Марафон для всех", где каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за марафонца жизни - человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или других жизненных обстоятельств, однако заслуживает медаль своим несокрушимым характером и силой воли. Регистрация на забег бесплатная.

"Это уже третий "Марафон для всех". Участие в предыдущих забегах приняли более 2000 человек. Чтобы усилить энергию поддержки на "Марафоне для всех", на этот раз мы пригласили к забегу особого гостя. Дистанцию преодолеет человек, которого в прошлом году номинировали на участие как марафонца жизни", - говорят организаторы.

Чтобы преодолеть дистанцию вместо того, кто мечтает об этом, но не может бегать, надо заполнить заявку до 28 сентября.

Если вы хотите доверить другому осуществить свое желание о медали, оставьте свои контакты и историю здесь до 28 сентября.

28 сентября набор участников будет завершен и образуются пары. А 2 октября бегуны выйдут на дистанцию с наклейками на форме, где будут указаны имена героев, ради которых они бегут.

Время и место старта: 2 октября, 15:00, улица Крещатик, 24. Стартовые наборы будут выдавать на локации с 9:00 в этот же день. Если участники не из Киева, они также могут присоединиться к особому забегу в любой точке Украины онлайн.