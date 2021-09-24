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У Києві відбудеться "Марафон для всіх": як взяти участь

 

02.10.2021

2 жовтня в столиці відбудеться "Марафон для всіх", де кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за марафонця життя - людину, яка не може бігати через вік, хворобу чи інші життєві обставини, проте заслуговує на медаль своїм незламним характером та силою волі. Реєстрація на забіг безкоштовна.

"Це вже третій "Марафон для всіх". Участь у попередніх забігах взяли понад 2000 людей. Щоб підсилити енергію підтримки на "Марафоні для всіх" цього разу, ми запросили до забігу особливого гостя. Дистанцію подолає людина, яку минулого року номінували на участь як марафонця життя", - кажуть організатори.

Щоб подолати дистанцію замість того, хто мріє про це, але не може бігати, треба заповнити заявку до 28 вересня.

Якщо ви хочете довірити іншому здійснити своє бажання про медаль, залиште свої контакти й історію тут до 28 вересня.

28 вересня набір учасників буде завершено і утворяться пари. А 2 жовтня бігуни вийдуть на дистанцію з наліпками на формі, де будуть вказані імена героїв, заради яких вони біжать.

Час і місце старту: 2 жовтня, 15:00, вулиця Хрещатик, 24. Стартові набори будуть видавати на локації з 9:00 у цей же день. Якщо учасники не з Києва, вони також можуть приєднатися до особливого забігу в будь-якій точці України онлайн.

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