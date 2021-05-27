В Киеве пройдет чемпионат Украины по кикбоксингу К-1 среди профессионалов: почему он важен

В Киеве впервые пройдет чемпионат Украины по кикбоксингу К-1 среди профессионалов. Это грандиозное действо состоится на территории спортивного комплекса Киевского Национального университета строительства и архитектуры (ул. Образования, 3) с 4 по 6 июня (детали).

Организаторы чемпионата - Федерация профессионального кикбоксинга Украины К-1, главная цель которой - дать возможность профессионально расти и развиваться у себя в стране действующим спортсменам-кикбоксерам.

"Организовав чемпионат Украины К1 среди профессионалов мы в каждой весовой категории (6 весовых категорий) собрали по 8 бойцов-претендентов на титул обладателя пояса чемпиона Украины по кикбоксингу К-1 среди профессионалов", - говорят организаторы.

В истории кикбоксинга Украины новая страница. И это не разделение бойцов и клубов на своих и чужих, а выявление чемпиона нашей страны и формирование самой мощной национальной сборной команды профессионалов.

Организаторы чемпионата по кикбоксингу К-1

По итогам чемпионата Украины по кикбоксингу К-1 среди профи, будет составлен национальный рейтинг кикбоксеров-профессионалов страны.

"Единая система национального рейтинга стала возможной благодаря тому, что мы не привязаны к какой-либо версии любительской федерации, а являемся единственной и официальной федерацией профессионального кикбоксинга Украины К-1. Мы напишем новую страницу в истории кикбоксинга Украины и зажжем новые звезды в мире К-1", - говорят представители федерации.

6 поясов чемпиона Украины по кикбоксингу К-1 среди профессионалов ждут своих героев

Отметим, что некоторые федерации приняли в штыки желание К-1 развивать профессиональный кикбоксинг.

"Казалось бы, мы даем возможность профессиональному росту и стабильным гонорарам бойцов, и такая площадка выгодна для всех. Но страх потерять из-под контроля клубы оказалась выше. Выбор за тренером: или вы идете на поводу у федераций или выбираете сторону своего бойца, если, конечно же, он готов к профессиональной карьере!" - добавили в К-1.