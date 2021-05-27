У Києві пройде Чемпіонат України з кікбоксингу К-1 серед професіоналів: чому він важливий

У Києві вперше пройде Чемпіонат України з кікбоксингу К-1 серед професіоналів. Це грандіозне дійство відбудеться на території спортивного комплексу Київського національного університету будівництва та архітектури (вул. Освіти, 3) з 4 по 6 червня (деталі).

Організатори чемпіонату - Федерація професійного кікбоксингу України К-1, головна мета якої - дати можливість професійно рости і розвиватися у себе в країні діючим спортсменам-кікбоксерам.

"Організувавши Чемпіонат України К1 серед професіоналів ми в кожній ваговій категорії (6 вагових категорій) зібрали по 8 бійців-претендентів на титул володаря поясу чемпіона України з кікбоксингу К-1 серед професіоналів", - кажуть організатори.

В історії кікбоксингу України - нова сторінка. І це не поділ бійців і клубів на своїх і чужих, а виявлення чемпіона нашої країни і формування найпотужнішої національної збірної команди професіоналів.

Організатори чемпіонату з кікбоксингу К-1

За підсумками чемпіонату України з кікбоксингу К-1 серед профі, буде складено національний рейтинг кікбоксерів-професіоналів країни.

"Єдина система Національного рейтингу стала можливою завдяки тому, що ми не прив'язані до будь-якої версії аматорської федерації, а є єдиною і офіційною Федерацією професійного кікбоксингу України К-1. Ми напишемо нову сторінку в історії кікбоксингу України і запалимо нові зірки в світі К-1", - кажуть представники Федерації.

6 поясів чемпіона України з кікбоксингу К-1 серед професіоналів чекають своїх героїв

Відзначимо, що деякі Федерації взяли в багнети бажання К-1 розвивати професійний кікбоксинг.

"Здавалося б, ми даємо можливість професійному зростанню і стабільним гонорарам бійців, і такий майданчик вигідний для всіх. Але страх втратити з-під контролю клуби виявився вищим. Вибір за тренером: або ви йдете на поводу у федерацій або вибираєте сторону свого бійця, якщо, звичайно ж, він готовий до професійної кар'єри!" - додали в К-1.