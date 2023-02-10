Несмотря на работу и жилье. Большинство украинцев в Чехии готовы вернуться домой

Почти три четверти украинских беженцев в Чехии планируют вернуться на родину, свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции (МОМ).

При этом столько же людей имеют средства к существованию в этой стране, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на brnodaily.com.

В ноябре 2022 года в Чехии опросили 1384 украинских беженцев, чтобы узнать, как они устроились в стране и узнать их настроения. Женщины составили 85% опрошенных. Более 80% - жители городов. Почти половина респондентов приехала из оккупированных восточных областей, а одна десятая – из Киева.

Беженцы в основном выбирали Чехию из-за того, что здесь у них были друзья или родственники. Половина людей приехали с детьми, среди них 20% – младше 5 лет. Четверть мужчин и 15% женщин были старше 60 лет.

Согласно данным опроса в ноябре, планировали вернуться в Украину 73% опрошенных. Четверть не собиралась переезжать из Чехии. Около 2% респондентов хотели продолжить поездку в другие страны, где у них были родственники.

Фото: Митинг в Чехии (gettyimages.com)

В общей сложности 37% респондентов проживали в одном месте в Чехии не менее 6 месяцев.

снимали квартиру или дом – 25% опрошенных;

жили у родственников или других людей бесплатно – 25% респондентов;

проживали в гостиницах и общежитиях – 36%;

в средствах массового размещения – 9%.

Число тех, кто не может покрыть свои расходы на проживание снизилось до 25%. Прошлым летом таких людей было половина.

Около 75% беженцев сказали, что у них есть финансы, необходимые для проживания в стране. Четверть получали социальные выплаты, а пятая часть имела доход от работы. Каждый пятый жил на сбережения и помощь родственников. Каждый пятый украинец не просил никаких гуманитарных пособий.

Количество тех, кто нашел работу в Чехии, выросло – если летом трудоустроены были 16% опрошенных, то к осени уже имели работу 34%.

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