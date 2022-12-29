Ледяная красота. Ниагарский водопад частично замерз из-за шторма: впечатляющие фото

Ниагарский водопад, комплекс водопадов на реке, отделяющей американский штат Нью-Йорк от провинции Онтарио в Канаде, частично замерз и приобрел зрелищный вид, укрывшись льдом после мощного морозного шторма.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNBC News.

На фотографиях, сделанных после мощного шторма, видны знаменитые водопады, заполненные льдом и снегом. Редкое явление возникло в части известной туристической локации на границе штата Нью-Йорк и Онтарио. Ледяной покров образовался из-за того, что мощные снегопады и минусовая температура охватили северо-восток страны. Погодное явление принесло метель.

"Съемка с воздуха показала, что лед наползает вокруг части подножия водопада. Это произошло после того, как здесь прошла "метель века". Но казалось, что вода движется без проблем — 3160 тонн ее течет через водопад ежесекундно, и она падает со скоростью 32 фута в секунду", — говорится в сообщении.

В сети пишут, что после частичного замерзания водопад превратился в еще более зрелищную локацию, словно из сказки. Когда с водопада поднялся туман, над популярной локацией тоже появилась радуга.

Стеннирные аэриальные шоу show Niagara Falls близко заполнены.

https://t.co/NToXMwSDrd pic.twitter.com/VbaYNjaZNV — Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) December 28, 2022

Природная локация "Ниагарский водопад" — старейший государственный парк в США. Основанный в 1885 году как Ниагарский заповедник, он был первым из нескольких подобных заповедников, которые впоследствии стали основой Управления парков, отдыха и охраны исторических достопримечательностей штата Нью-Йорк.

Через Ниагарский водопад ежесекундно стекает 3160 тонн воды. Это 75750 галлонов воды в секунду над водопадом Американская фата и 681750 галлонов в секунду над водопадом Подкова.

Ниагарский водопад способен производить более 4 миллионов киловатт электроэнергии, которую делят Соединенные Штаты и Канада. Четыре из пяти Великих озер (Верхне, Мичиган, Гурон и Эри) впадают в реку Ниагара, прежде чем упасть в озеро Онтарио. Эти пять Великих озер составляют около пяти мировых запасов пресной воды.

Видео: Ниагарский водопад частично замерз (youtube.com/New York Post)

Напомним, ранее украинский фотограф показал ледяную красоту Десны и зрелищные кадры зимней локации в Черниговской области.