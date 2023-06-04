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Как переселенцам уволиться с работы: инструкция

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Воскресенье 04 июня 2023 02:49
Как переселенцам уволиться с работы: инструкция Фото: президент Владимир Зеленский (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

В Украине упростили систему увольнения и расторжения трудовых договоров для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в своем Telegram-канале.

Теперь в случае, если человек не имел возможности прекратить трудовой договор в связи с невозможностью продолжать работу по предыдущему месту жительства, то ВПЛ может прекратить такой договор в одностороннем порядке.

Для этого необходимо подать в центр занятости по месту жительства или пребывания заявление на имя работодателя. При этом датой прекращения трудового договора есть следующий день после подачи такого заявления.

В свою очередь, Центр занятости по месту жительства ВПЛ в день прекращения трудового договора обязан сообщить любыми средствами коммуникации, в том числе электронными, работодателя.

В случае, если у таких лиц не расторгнуты трудовые договоры с работодателем, находящимся на неподконтрольной территории или относительно которого отсутствует информация о местонахождении, заявление хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории до момента деоккупации.

После этого работодателя о расторжении трудового договора в течение 7 календарных дней должен уведомить территориальный орган Пенсионного фонда Украины или территориальный орган Государственной налоговой службы.

Заметим, в случае если ВПЛ не имеет документов, необходимых для предоставления статуса безработного, он получает этот статус безработного без дополнительных требований.

Ему назначается пособие по безработице в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы до получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, заработной плате (доходе), страховом стаже.

Ранее РБК-Украина сообщало, если ВПЛ планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах. При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия не будет назначаться.

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