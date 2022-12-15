Изменения с нового года. Как продолжить и восстановить временную защиту в Чехии

В Чехии готовятся ввести изменения в закон о защите украинских беженцев. Поправки к так называемому Lex Ukraine IV уже одобрены правительством и ожидают рассмотрения в парламенте.

Одно из важнейших изменений – о продолжении временной защиты и ее повторном предоставлении, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД Чехии.

Что нужно знать о продолжении временной защиты

Продолжить временную защиту могут украинцы, имеющие действительный статус временной защиты. Это можно будет сделать только онлайн – в начале 2023 будет запущен новый сайт для регистрации на продолжение защиты. Срок, который отводится – с января по 31 марта 2023 года.

При регистрации онлайн нужно будет указать: зарегистрированный адрес места жительства в Чешской Республике и школу, где учится ребенок.

После регистрации украинцы зарезервируют время личной встречи в Департаменте по делам иностранцев и миграционной политики МВД.

После регистрации онлайн статус временной защиты будет продлен до 30 сентября 2023, чтобы беженцы из Украины имели достаточно времени для посещения отделения и предоставления необходимых документов.

Уже в отделении украинцам вклеят визовую наклейку, таким образом статус временной защиты будет продлен до 31 марта 2024 года. Процесс продления временной защиты будет бесплатным.

"Если вы не успеете зарегистрироваться онлайн для продления временной защиты до 31 марта 2023 года, ваш статус временной защиты закончится в этот день. В таком случае вам необходимо подать повторно заявление на получение временной защиты", – предупреждают украинцев.

Фото: Беженцам нужно будет указать адрес проживания и школу (gettyimages.com)

При получении защиты повторно льготы не сохраняются

Повторно поданное заявление на временную защиту не распространяется на новое право на льготы, которые предоставляет государство.

"Если вы уже использовали их один раз, во время последующего предоставления временной защиты они не возобновляются. При получении повторно временной защиты вы остаетесь в той ситуации, в которой находились в последний день первой предоставленной временной защиты", – обращают внимание на информационной странице для украинцев в Чехии "Naši Ukrajinci".

Отмечается, если украинец получит временную защиту повторно, остается в том состоянии, в котором отказался от защиты. К примеру, не восстанавливается право на компенсацию государственного медицинского страхования.

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