Смена правил. Украинцам в Польше массово отменяют выплаты: детали

Украинцы, получающие в Польше временную защиту, имеют право на денежную помощь наравне с польскими гражданами. Среди таких – ежемесячные выплаты на детей.

Впрочем, с начала войны выплаты от социального обеспечения в Польше перестали получать более 110 тысяч украинцев, TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Беженцы из Украины получают в Польше денежную помощь в 500 злотых каждый ежемесячнона каждого ребенка до 18 лет. Это чуть больше 4000 грн. Один раз в год можно получить 300 злотых для покупки школьных принадлежностей.

Впрочем, уже более 110 тысяч украинцев перестали получать назначенные выплаты. Управление социального страхования ZUS удерживает эти выплаты, если беженцы выехали из Польши на определенный срок. Для получения информации ZUS сотрудничает с Пограничной службой.

"Многие украинцы решают покинуть Польшу. После проверки выплаты восстанавливают или нет - если человек уехал из страны на длительный срок. Стоит подчеркнуть, что сами украинцы также сообщают в ZUS, что выезжают из Польши и не хотят получать льготы. Можно сказать, что украинские граждане подходят к этому вопросу очень честно", – отметил представитель ZUS Павел Жебровский.

Ранее в Польше зафиксировали нарушение относительно получения указанных выплат – некоторые украинцы фактически проживали в Украине, а приезжали в Польшу на короткий срок, чтобы снять эти деньги в польском банкомате.

Фото: Многие украинцы едут домой и отказываются от выплат сами (gettyimages.com)

Поэтому правительство страны приняло поправку к закону о помощи гражданам Украины, которая ужесточит систему контроля за получением выплат. Те, кто часто ездит в Украину, могут быть лишены помощи.

Напомним, мы писали, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.