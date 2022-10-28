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Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились

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Пятница 28 октября 2022 12:18
Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились Фото: Украинские беженцы в Испании (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Испанские власти сообщили, с начала войны статус временного убежища в стране получили 150 078 украинских беженцев. Этот показатель выводит Испанию в число стран ЕС, где приютили больше всего наших сограждан.

Где они поселились, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

"Статус временной защиты предоставляют в течение 24 часов"

Большинство людей, которые получили временную защиту (98,4%), являются гражданами Украины, а остальные 1,6% — граждане других стран, которые законно проживали на территории Украины на момент начала войны (с видом на жительство).

Механизм, активированный Управлением по делам убежища и беженцев (ZAP), простой - и временную защиту беженцам предоставляют в течение 24 часов после подачи заявления.

Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселилисьФото: Украинские беженцы в Малаге (gettyimages.com)

"Процедура начинается в отделениях Нацполиции, рассредоточенных по всей территории страны, и в уполномоченных приемных пунктах, где сотрудники полиции с помощью переводчиков берут идентификационные данные у граждан Украины. Этот запрос впоследствии обрабатывается OAR Министерства внутренних дел и разрешается в течение максимального периода 24 часов", - отмечается в заявлении.

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Временная защита в Испании включает вид на жительство и разрешение на работу для лиц совершеннолетнего возраста. Кроме того, беженцы могут легально использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.

После приезда в Испанию беженцев селят во временное жилье, потом в пансионаты и социальное жилье. Красный Крест селит в отели с 3-разовым питанием сроком на 1 год. Выплаты в Испании – 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка в месяц – рассчитаны на полгода.

Испания на сегодняшний момент занимает 5 место в топ стран Европы, которые приняли больше всего украинских беженцев:

  1. Польша – 1 млн 469 тысяч лиц;
  2. Германия – 815 тысяч;
  3. Чехия – 453 тысячи;
  4. Италия – 160 тысяч;
  5. Испания – 150 тысяч;
  6. Болгария - 143 тысячи;
  7. Великобритания - 138 тысяч.

Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились

Фото: Оформление документов для украинцев (gettyimages.com)

Где живут украинские беженцы в Испании и кто приехал в страну

По статистике властей, две трети беженцев из Украины – женщины (64% - 96192 человека). По возрасту больше всего молодых:

  • дети до 18 лет – 34,5%;
  • от 19 до 35 лет – 25%;
  • от 36 до 64 лет – 33,7%;
  • старше 65 лет – 6,6%.

В списке регионов, где больше всего предоставили убежище украинцам, оказались такие:

  • Валенсия - 38 873 беженцев;
  • Каталония - 34 070 лиц из Украины;
  • Мадрид - 22 002 украинцев;
  • Андалусия - 21 305 искателей убежища.

К июлю Испания уже предоставила временную защиту более 130 000 беженцам от войны в Украине. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

Напомним, мы писали, что в Австрии меняют правила проезда украинцев.

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