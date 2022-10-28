Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились
Испанские власти сообщили, с начала войны статус временного убежища в стране получили 150 078 украинских беженцев. Этот показатель выводит Испанию в число стран ЕС, где приютили больше всего наших сограждан.
Где они поселились, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
"Статус временной защиты предоставляют в течение 24 часов"
Большинство людей, которые получили временную защиту (98,4%), являются гражданами Украины, а остальные 1,6% — граждане других стран, которые законно проживали на территории Украины на момент начала войны (с видом на жительство).
Механизм, активированный Управлением по делам убежища и беженцев (ZAP), простой - и временную защиту беженцам предоставляют в течение 24 часов после подачи заявления.
Фото: Украинские беженцы в Малаге (gettyimages.com)
"Процедура начинается в отделениях Нацполиции, рассредоточенных по всей территории страны, и в уполномоченных приемных пунктах, где сотрудники полиции с помощью переводчиков берут идентификационные данные у граждан Украины. Этот запрос впоследствии обрабатывается OAR Министерства внутренних дел и разрешается в течение максимального периода 24 часов", - отмечается в заявлении.
Испания оказалась на 5 месте самых популярных среди украинцев стран
Временная защита в Испании включает вид на жительство и разрешение на работу для лиц совершеннолетнего возраста. Кроме того, беженцы могут легально использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.
После приезда в Испанию беженцев селят во временное жилье, потом в пансионаты и социальное жилье. Красный Крест селит в отели с 3-разовым питанием сроком на 1 год. Выплаты в Испании – 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка в месяц – рассчитаны на полгода.
Испания на сегодняшний момент занимает 5 место в топ стран Европы, которые приняли больше всего украинских беженцев:
- Польша – 1 млн 469 тысяч лиц;
- Германия – 815 тысяч;
- Чехия – 453 тысячи;
- Италия – 160 тысяч;
- Испания – 150 тысяч;
- Болгария - 143 тысячи;
- Великобритания - 138 тысяч.
Фото: Оформление документов для украинцев (gettyimages.com)
Где живут украинские беженцы в Испании и кто приехал в страну
По статистике властей, две трети беженцев из Украины – женщины (64% - 96192 человека). По возрасту больше всего молодых:
- дети до 18 лет – 34,5%;
- от 19 до 35 лет – 25%;
- от 36 до 64 лет – 33,7%;
- старше 65 лет – 6,6%.
В списке регионов, где больше всего предоставили убежище украинцам, оказались такие:
- Валенсия - 38 873 беженцев;
- Каталония - 34 070 лиц из Украины;
- Мадрид - 22 002 украинцев;
- Андалусия - 21 305 искателей убежища.
К июлю Испания уже предоставила временную защиту более 130 000 беженцам от войны в Украине. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.
Напомним, мы писали, что в Австрии меняют правила проезда украинцев.