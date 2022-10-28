Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев: где они поселились

Испанские власти сообщили, с начала войны статус временного убежища в стране получили 150 078 украинских беженцев. Этот показатель выводит Испанию в число стран ЕС, где приютили больше всего наших сограждан.

Где они поселились, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

"Статус временной защиты предоставляют в течение 24 часов"

Большинство людей, которые получили временную защиту (98,4%), являются гражданами Украины, а остальные 1,6% — граждане других стран, которые законно проживали на территории Украины на момент начала войны (с видом на жительство).

Механизм, активированный Управлением по делам убежища и беженцев (ZAP), простой - и временную защиту беженцам предоставляют в течение 24 часов после подачи заявления.

Фото: Украинские беженцы в Малаге (gettyimages.com)

"Процедура начинается в отделениях Нацполиции, рассредоточенных по всей территории страны, и в уполномоченных приемных пунктах, где сотрудники полиции с помощью переводчиков берут идентификационные данные у граждан Украины. Этот запрос впоследствии обрабатывается OAR Министерства внутренних дел и разрешается в течение максимального периода 24 часов", - отмечается в заявлении.

Испания оказалась на 5 месте самых популярных среди украинцев стран

Временная защита в Испании включает вид на жительство и разрешение на работу для лиц совершеннолетнего возраста. Кроме того, беженцы могут легально использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.

После приезда в Испанию беженцев селят во временное жилье, потом в пансионаты и социальное жилье. Красный Крест селит в отели с 3-разовым питанием сроком на 1 год. Выплаты в Испании – 400 евро на взрослого и 100 евро на ребенка в месяц – рассчитаны на полгода.

Испания на сегодняшний момент занимает 5 место в топ стран Европы, которые приняли больше всего украинских беженцев:

Польша – 1 млн 469 тысяч лиц; Германия – 815 тысяч; Чехия – 453 тысячи; Италия – 160 тысяч; Испания – 150 тысяч; Болгария - 143 тысячи; Великобритания - 138 тысяч.

Фото: Оформление документов для украинцев (gettyimages.com)

Где живут украинские беженцы в Испании и кто приехал в страну

По статистике властей, две трети беженцев из Украины – женщины (64% - 96192 человека). По возрасту больше всего молодых:

дети до 18 лет – 34,5%;

от 19 до 35 лет – 25%;

от 36 до 64 лет – 33,7%;

старше 65 лет – 6,6%.

В списке регионов, где больше всего предоставили убежище украинцам, оказались такие:

Валенсия - 38 873 беженцев;

Каталония - 34 070 лиц из Украины;

Мадрид - 22 002 украинцев;

Андалусия - 21 305 искателей убежища.

К июлю Испания уже предоставила временную защиту более 130 000 беженцам от войны в Украине. Денежную помощь украинцам в Испании начали выплачивать в августе.

Напомним, мы писали, что в Австрии меняют правила проезда украинцев.