"Преступление против страны". Магистраль прямо над пляжем в Египте вызвала громкий скандал

В Египте возник громкий скандал из-за новой автомагистрали, которую построили прямо посреди пляжа. Целью проекта было облегчить транспортное движение в восточной части Александрии, одного из главных городов Египта. Но местные жители назвали сооружение моста так близко к пляжу "преступлением против Египта".
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Express.co.uk.
Власть египетского города Александрия подверглась сокрушительной критике за разрешение на строительство эстакады, которая теперь проходит всего в нескольких сантиметрах от побережья.
Проект под названием Sadat Bridge был начат летом 2022 года в районе Монтаза, расположенном на востоке Александрии. Недавно в сеть начали выкладывать новые фото, где видно, насколько близко к береговой линии теперь будет проходить полоса. Слева от моста – море, а в нескольких метрах справа видна оживленная дорога и жилые дома.
Как уверяют власти, проект был разработан для облегчения транспортного потока в восточной части Александрии, особенно для разгрузки активного движения летом. Дорога будет совмещаться с туннелем и пешеходным мостом, которые также построят рядом.
Но местные жители и эксперты говорят, что такой объект уничтожит побережье и создаст риски для окружающей среды. Многие уже назвали магистраль преступлением против природной красоты египетского города.
"Эстакада равнозначна преступлению, совершенному против береговой линии нашего города. Пляж в этом районе уже разрушен и превращен в обычные бетонные блоки", – говорит живущий в районе Монтаза госслужащий Ваэль Идрисс.
Еще летом 2022 года многие египтяне писали в соцсетях, что шокированы строительством эстакады. Ближе к завершению работ проект стали критиковать еще больше.
"Строительство моста и тоннеля на пляже выходит за рамки невежества и провокации", – пишет один из пользователей.
"Почему они уничтожают Монтазу с ее историей, наследием и красотой? Это конспирологическое невежество", – добавляет другой.
Профессор городского планирования в Университете Айн Шамс в Каире Мохамед Ибрагим Габр утверждает, что власти могли найти другие способы, как решить проблему с пробками, не разрушая при этом один из самых популярных общественных пляжей в этом районе.
Он говорит, что местным жителям следовало разрешить выдвигать альтернативные решения, а правительство должно было провести исследования коммерческой деятельности проекта.
Генеральный секретарь Федерации устойчивого развития Египта Магди Аллам опасается влияния этого проекта на окружающую среду. Он говорит, что бетонные колонны эстакады могут оказать "отрицательное влияние на морскую жизнь в этом районе". И что оно может ухудшиться испарениями от пересекающих его транспортных средств.
Но власти тем временем убеждают, что процесс строительства начался только после лет тщательных обдумываний и исследований.
"Эти проекты станут отличным дополнением к Прибрежной дороге в Александрии", – говорит глава муниципалитета Монтаза генерал Мохамед Сахлул. Он не считает, что территория вокруг нового моста будет превращена в бетонные джунгли.
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