Бюджетные курорты. Где покататься на лыжах в Европе по доступным ценам

Горнолыжный отдых в Европе – это не только дорогие курорты в Альпах Франции или Швейцарии. Склоны, по которым можно покататься по доступным ценам, есть в балканских странах.

Какие условия для горнолыжного отдыха в Болгарии, Румынии, Черногории и Сербии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог путешественницы Ирины Савиной.

Популярный курорт Банско в Болгарии

Горнолыжный отдых в Болгарии был популярен среди украинских туристов до войны. Уровень отдыха и качество катания в Болгарии – на высоком уровне благодаря хорошо развитой инфраструктуре. В популярном горнолыжном курорте Банско (160 км от Софии) 7 лет подряд проводили чемпионат по фристайлу на лыжах. Но трассы там хорошо подходят и для новичков.

Продолжительность сезона в Банско – с начала января до середины апреля. Курорт популярен благодаря невысоким ценам на ски-пассы и проживание, и разнообразным склонам. Там есть 70 км разных трасс и 13 подъемников.

Зона катания находится высоко в горах, куда можно добраться по единственной гондольной канатной дороге или на автомобиле по серпантину. В высокий сезон в очереди на подъемник можно простоять час.

Далее лыжники едут двумя кресельными подъемниками на красные и черные трассы, находящиеся выше гондольной канатной дороги. Новички обычно спускаются по синим трассам к конечной станции гондолы. Там на самой легкой учебной трассе работает лыжная школа.

Фото: Курорт Банско в Болгарии (kempinski.com)

Помимо катания на лыжах туристам предлагают термальный отдых. Рядом в селе Баня находятся 70 термальных источников. В городке Добриниште – еще 17 источников.

Курорт Пояна Брашов в Румынии

В Румынии есть несколько горнолыжных курортов. Самый популярный и самый большой – Пояна Брашов (165 км от Бухареста). Он находится у подножия горы Поставарул в 13 км от города Брашов.

На курорте хорошо отдыхать с детьми. Склоны находятся на солнечной стороне хребта, поэтому там теплее, вокруг красивая природа. Также курорт отмечается демократичными ценами на ски-пассы и проживание, рестораны и экскурсии.

Продолжительность сезона катания – с середины декабря до середины апреля, работают снежные пушки. Зона катания находится на высоте 1020-1775 м. Общая протяженность трасс – 14 км, самая длинная – 4,6 км. Еще есть два трамплина и 3 км трасс для беговых лыж. Курорт подходит как опытным лыжникам, так и новичкам.

Фото: Курорт в Румынии (journeys6senses.com)

Наверх можно подняться на скоростном фуникулере. Подъемники есть кресельные и бугельные.

Жилье на курорте – на любой кошелек. Есть отели из СПА, мини-гостиницы. Многие туристы арендуют более дешевые апартаменты в городе Брашов и приезжают кататься оттуда.

Курорт Жабляк в Черногории

Черногория зимой славится горнолыжными курортами. Самое популярное место – горный массив Дурмитор в 150 километрах севернее Подгорицы. Этот уникальный природный заповедник и национальный парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории почти 400 квадратных километров расположено более 20 вершин высотой более 2200 метров, 18 ледниковых озер, более 700 источников.

Фото: Горнолыжный курорт в Жабляке (seetheworld.top)

Курорт Жабляк по климатическим условиям и ландшафту чем-то напоминает швейцарские Альпы. Туда едут кататься на сноуборде, на горных и беговых лыжах. Также – учиться катанию в лыжных школах.

На курорте есть три основных спуска. Трасса Савин Кук начинается на высоте 2313 м и имеет протяженность 3,5 км, перепад высоты составляет 750 м. На спуске работают 2 кресельных, 4 бугельных и 2 детских подъемника. Трасса Яворовача – для новичков, протяженность спусков там всего 800 метров. До старой трассы Штуц подъемники не работают.

В Жабляке можно поселиться в гостиницах или коттеджах, отдохнуть можно в спа-комплексе.

Курорт Копаоник в Сербии

Сербские горнолыжные курорты для украинских лыжников малоизвестны. Это очень дешевый вариант отдыха по сравнению с Альпами.

На самом большом и самом высоком горном массиве Сербии Копаоник в 220 км от Белграда 250 дней в году светит солнце. Но это не влияет на значительный снежный покров. Сезон на курорте длится с декабря по начало мая.

Горнолыжные трассы курорта Копаоник расположены на склонах горы Панчичев Врх, куда ведет 22 подъемника. Большинство из них – современные скоростные 4-местные, за исключением нескольких T и J – бугелей. Самая высокая точка, куда поднимают подъемники – 2017 м.

Фото: Курорт Копаоник (booking.com)

На Копаонике около 60 км трасс: большинство синих несложных, есть 4 специальных для детей – 11 км. Трассы не очень длинные, но разнообразные. Есть спортивные – слалом, слалом-гигант, супергигант, скоростной спуск. В Копаонике можно устроить ночное катание – трасса "Мало Езеро" длиной 450 м освещена в вечернее время. Также есть 20 км трассы для беговых равнинных лыж.

На курорте есть лыжная школа, детский сад. Днем курсирует бесплатный автобус. Цены на проживание в отелях очень доступны. Из развлечений есть ночная дискотека, спа-центр.

Напомним, мы рассказывали, какие можно выбрать недорогие курорты Европы для катания на лыжах этой зимой. Вместо популярных локаций можно отправиться на соседние склоны.

Также мы рассказывали, что европейские горнолыжные курорты открываются преждевременно благодаря ранним снегопадам. Много снега в ноябре выпало в Альпах.

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